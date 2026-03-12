Кадър/Видео:"Ройтерс"
Малките са от мъжки и женски пол
Две малки от застрашения вид африкански леопард (Panthera pardus) се родиха в зоопарка в Ирапуато в мексиканския щат Гуанахуато. Бебетата са мъжко и женско и са се появили на бял свят на 12 февруари, съобщават от ръководството на зоологическата градина.
Снежно леопардче се роди в зоопарк във Великобритания
За тях се полагат грижи от страна на ветеринарите, тъй като майка им вече е на 15-годишна възраст и няма достатъчно мляко, с което да го храни. В момента на леопардчетата се дава специална бебешка млечна формула, но експертите планират те постепенно да преминат на смесена диета, която ще включва и мляно месо.
В зоопарка в Ирапуато има специална програма за развъждане на застрашени видове, която включва и други представители на големите хищни котки като мексиканския ягуар.Редактор: Станимира Шикова
