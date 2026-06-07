Службата за гражданска защита на Газа съобщи, че израелски въздушен удар по полицейски участък е убил днес най-малко петима души и е ранил няколко.

„Току-що транспортирахме четирима мъченици и над 17 ранени след израелски въздушен удар, насочен към полицейски участък в района Ал-Нос в област Ал-Маваси в западен Хан Юнис“, се казва в изявление на агенцията за гражданска защита, която действа като спасителна сила под ръководството на „Хамас“. Дирекцията на полицията в Газа потвърди, че израелски военни самолети са ударили полицейския участък в Хан Юнис. От болницата „Насър“ в района заявиха, че са получили телата на петима души, убити при нападението.

Делегация на „Хамас“ е в Кайро за нов кръг преговори за примирието в Газа

При друга атака израелските военноморски сили застреляха рибар в ранните часове на неделя, съобщиха от болница „Ал-Акса“ в Дейр ел-Балах, след като получиха тялото му.

Израел и „Хамас“ продължават да си разменят обвинения в почти ежедневни нарушения на прекратяването на огъня, държейки Ивицата Газа в кръвопролития месеци след влизането в сила на примирие през октомври.

Най-малко 961 палестинци са били убити, откакто примирието влезе в сила на 10 октомври миналата година, според здравното министерство на Газа, чиито данни се считат за надеждни от ООН. Израелската армия е съобщила за пет смъртни случая в своите редици през същия период. Ограниченията, наложени на медиите, и ограниченият достъп в Газа пречат на AФП да проверява независимо броя на жертвите или свободно да отразява насилието там.

Редактор: Дарина Методиева