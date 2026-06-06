Снимка: БГНЕС
Египет, заедно с Катар и САЩ, продължава да играе ключова посредническа роля
Високопоставена делегация на палестинското радикално движение „Хамас“, водена от лидера на организацията в Газа Халил ал-Хая, пристигна в Кайро в петък вечер за нов кръг от преговори.
Разговорите са насочени към напредък по споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа и обсъждане на следващите етапи от сделката.
Според официално изявление на „Хамас“ в делегацията участват още:
→ Захер Джабарин - ръководител на движението на Западния бряг
→ Хосам Бадран - член на политическото бюро
→ Гази Хамад - член на политическото бюро
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Очаква се да започне серия от преговори с египетски представители и международни посредници, която може да продължи няколко дни.
Фокусът на дискусиите е върху:
• приключване на първата фаза от споразумението за примирие
• прекратяване на това, което „Хамас“ определя като повтарящи се израелски нарушения в Газа
• обсъждане на механизми за преминаване към втората фаза на договореността
Делегацията планира да проведе срещи и с представители на различни палестински политически фракции. Целта е да се координира единна национална позиция по ключови въпроси и да се обсъдят общи действия пред предизвикателствата пред палестинското общество.
"Хамас": Пречките пред споразумението за прекратяване на огъня в Газа са отстранени
Египет, заедно с Катар и Съединени американски щати, продължава да играе ключова посредническа роля в усилията за поддържане на споразумението за прекратяване на огъня между „Хамас“ и Израел в Газа.Редактор: Цветина Петкова
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