Високопоставена делегация на палестинското радикално движение „Хамас“, водена от лидера на организацията в Газа Халил ал-Хая, пристигна в Кайро в петък вечер за нов кръг от преговори.

Разговорите са насочени към напредък по споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа и обсъждане на следващите етапи от сделката.

Според официално изявление на „Хамас“ в делегацията участват още:

→ Захер Джабарин - ръководител на движението на Западния бряг

→ Хосам Бадран - член на политическото бюро

→ Гази Хамад - член на политическото бюро

Израел изпраща делегация за преговори с „Хамас“ в Катар

Очаква се да започне серия от преговори с египетски представители и международни посредници, която може да продължи няколко дни.

Фокусът на дискусиите е върху:

• приключване на първата фаза от споразумението за примирие

• прекратяване на това, което „Хамас“ определя като повтарящи се израелски нарушения в Газа

• обсъждане на механизми за преминаване към втората фаза на договореността

Делегацията планира да проведе срещи и с представители на различни палестински политически фракции. Целта е да се координира единна национална позиция по ключови въпроси и да се обсъдят общи действия пред предизвикателствата пред палестинското общество.

"Хамас": Пречките пред споразумението за прекратяване на огъня в Газа са отстранени

Египет, заедно с Катар и Съединени американски щати, продължава да играе ключова посредническа роля в усилията за поддържане на споразумението за прекратяване на огъня между „Хамас“ и Израел в Газа.

Редактор: Цветина Петкова