Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че има сериозни въпросителни около работата на бившия особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов. По думите му дефицитите са в различни аспекти, които са от ключово значение за управлението.

„Има дефицити в работата на Румен Спецов в много различни измерения, всички от които са важни за нашето управление. Първо поставих под съмнение опита, който има Спецов. Говорихме за отчетност – там също имам много големи въпросителни към него. Той не е представил проект за действия, нито е спазвано изискването за регулярна отчетност към Народното събрание“, посочи Пулев.

Министърът подчерта, че основен приоритет на правителството е съхраняването и развитието на националния суверенитет, защитата на българските потребители и укрепването на енергийната система чрез по-дълбока интеграция на българските енергийни компании и инфраструктура в европейските политики.

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Според него страната е изправена пред предизвикателството да търси локални решения на глобални проблеми. „Няма по-показателен пример от енергетиката, която е разтърсена на глобално ниво. Има до голяма степен внесена инфлация, която идва като резултат от военния конфликт в Иран. Дори да бъде постигнато споразумение, добивната енергийна инфраструктура е сериозно засегната, което променя структурата на световната енергийна система“, заяви Пулев.

Той допълни, че фокусът на правителството е насочен към „Лукойл“ и свързаните с компанията дружества. По думите му са предприети мерки за укрепване на управлението на дружеството и гарантиране на необходимата експертиза.

Новият особен търговски управител на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов съобщи, че вече е представил шестмесечен план за развитие на компанията. По думите му документът е бил одобрен единодушно от Съвета по сигурността и впоследствие приет от Министерския съвет. „Основната ми цел е да гарантирам непрекъснатата работа на рафинерията, безпроблемното снабдяване на българския пазар с горива, стриктното спазване на санкционните режими и заедно с екипа на „Лукойл“ да защитим българския интерес“, заяви Симеонов.

Той посочи, че първата му задача ще бъде изготвянето на подробен анализ на текущото състояние на рафинерията и останалите дружества от групата. След това ще бъде възложен независим финансов одит. „Чувам, че рафинерията е в добро състояние, но е приключила 2025 година със загуба от около 200 милиона евро. Това трябва да бъде подробно изяснено“, каза още Симеонов.

Сред приоритетите му са също спазването на санкциите, наложени от САЩ, Великобритания и Европейския съюз, както и въвеждането на постоянен мониторинг върху производството. Той увери, че не се предвиждат съкращения на персонал и уточни, че анализът на състоянието на дружеството трябва да бъде готов в рамките на месец, докато финансовият одит ще отнеме повече време. Симеонов заяви още, че до момента не е разговарял и не се е срещал с предшественика си Румен Спецов.

Редактор: Дарина Методиева