Прекомерното време, прекарано пред екрана, вече се отразява на концентрацията и общуването на децата. Според данните от проведено анкетно проучване в 119-о училище в София, 92-ма от запитаните 100 ученици от седми клас посещават интернет през телефон. От тях 73% използват мобилния си телефон предимно от вкъщи, а повече от половината ученици прекарват над 3 часа дневно пред устройствата през учебните дни.

„Данните потвърждават изцяло това, което се вижда ежедневно в училищна среда. Още от самото прекрачване на входа на училището учениците са вторачени в телефона и така до голяма степен преминава почти цялото им свободно време извън задължителните училищни часове”, това коментира директорът на 119-о средно училище в София Диан Стаматов. Той поясни, че в практиката това води „естествено до слаба концентрация, много силна разсеяност, желание постоянно да гледат и силна съпротива, когато някой учител пожелае да ги лиши от телефон”.

93% от българите с достъп до интернет. Всеки пети у нас използва изкуствен интелект

„Със сигурност това се наблюдава, за учениците до 10-и клас мобилните телефони са единствено за социално забавление. Над 10-и клас вече може да се говори за сериозни образователни теми и за добра, висока степен на информираност”, допълни още Диан Стаматов по отношение на навиците на учениците. Според него „пълната забрана със сигурност няма да е добра, но за определени етапи и възрастови абсолютно е необходимо да има забранителен режим”. Директорът уточни, че „за образователна цел и със силното навлизане на изкуствения интелект, да се ползват естествено с осъзнатата възраст, която е над 14-годишна възраст”.

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