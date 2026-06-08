Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Кърджали са започнали проверка във „В и К“ ООД – Кърджали във връзка с несъбрани парични вземания от дружества-длъжници. Това съобщиха от регионалния пресцентър на вътрешното министерство.



По първоначални данни и наличната документация е установено, че вследствие на бездействие на длъжностно лице на водоснабдителното дружество е била нанесена щета в размер на над 40 000 евро. В хода на проверката са снети обяснения от управителя на дружеството.

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Полицейските служители продължават проверките на строителни и други фирми с неплатени задължения към ВиК дружеството, натрупани през последните около три години. Установени са и вземания, които междувременно са били погасени по давност.



Работата по случая се води за престъпление от Наказателния кодекс – неполагане на достатъчно грижи от длъжностно лице при управлението на имущество, довело до значителни щети. След приключване на проверката събраните материали ще бъдат изпратени на прокуратурата за преценка и предприемане на последващи действия.