Служебното правителство работеше в рамките на закона, ние изпълнявахме политиките, гласувани с бюджета за 2025 година и всички други разходи, които направихме, бяха такива, от които държавата нямаше как да се лиши, например парите за изборите. Това заяви в предаването "РеВизия" по Нова Нюз бившият служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров Георги Клисурски. Той коментира действията на неговия кабинет и обвиненията, че и те са допринесли за големия дефицит в страната, в резултат на което ЕК поиска срещу България да бъде започната процедура по свръхдефицит.

"Разходите се определят от бюджета, а сега няма бюджет, има удължителен закон за бюджета и той продължава политиките за 2025 година. В едно мое изказване образно казах, че ситуацията в публичните финанси е на автопилот. Появиха се критики - как може министър да каже, че нещата са автопилот. Аз имах предвид, че ръцете на министъра в този момент са вързани и се работи по политиките от 2025 година. Ние винаги сме действали по закон.", каза Клисурски.

Дефицитът и политическата отговорност за него

По негови думи, дефицитът в хазната се разширява през май с допълнителни 750 млн. евро и редовното правителство трябва да каже откъде идва тази разлика.

"Ние напуснахме кабинета на 8 май и предадохме властта тогава. Ако ползваме данните от 30 април, последните отчетни данни, виждаме, че дефицитът се е увеличил от април до май със 750 млн. евро. Това е много голямо увеличение. При нас февруари имаше увеличение, после намалявахме. Сега има отново разширение. Не знам откъде идва увеличение, надявам се да е заради инвестициите по ПВУ, дано да е това обяснението. Към 30 април, ние оставихме във фискалния резерв 6,4 млрд. евро, но голяма част от тях са блокирани. Каква е ликвидната наличност на правителството за пенсии и ПВУ? Малка, затова правителството сега говори за нов дълг. Смятам, че няма лошо да има такава емисия, особено ако ще финансираме с тях ПВУ инвестициите, които ще получим обратно до края на годината.", коментира бившият служебен министър на финансите.

В отговор на въпроса дали служебното правителство е направило други извънредни плащания, които не са планирани, Клисурски каза: "И към април, и към май, но още от февруари и март, виждахме по-високи нива на дефицит, спрямо предходните години. Така че разходите са напрегнати. Причините - първо предплащането на инвестициите по ПВУ, които трябва да платим сега, а ще получим средствата за тях през юли и декември. Ние работихме по закон, но имаше и харчения по решения на Министерски съвет. Ако ги погледнете тях, всички такива правени от служебното правителство, ще видите, че те са били за най-необходимите неща. Пример - 65 млн. евро за план-сметката за изборите. Да, те са действие на Министерски съвет, но не може без тях. Едни други 30 млн. евро - керосин за изтребителите, резервът беше паднал и ние трябваше да ги осигурим. Така че имаме и други такива примери, информацията е налична."

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Клисурски обясни и откъде идва разликата в дефицита до месец април и май, спрямо миналата година. Данните на НСИ показват, че той расте, макар да работим с текстовете за 2025 година.

"Всъщност това, което хората казват и според мен е правилно - разходите спрямо същия период на миналата година растат с 19%, а приходите - с 10%. Затова расте и дефицитът. Приходите растат добре, но недостатъчно добре. Защо растат разходите? По три направления: разходите за заплати на администрацията, за социални плащания и капиталови плащания по ПВУ. Ако приемем, че тези инвестиции по ПВУ са нещо добро и трябва да се свършат, то въпросът е какво да направим по другите разходи - за заплати и социални плащания. Тези разходи са записани в закона за 2025 година - пенсии, социални плащания, заплати за администрацията. Заплатите на полицаите например са записани в закона на МВР, който определя, че те се вдигат без значение на друго."

Георги Клисурски, освен бивш служебен министър на финансите в кабинета "Гюров", бе и заместник-министър на финансите на Асен Василев. Имат ли вина те за общия дефицит в страната?

"Аз мисля, че политиките, в чието изготвяне участвах като заместник-министър са защитими. Давам пример с инвестиционната програма за общините. Всъщност, ако видим и прогнозата на Гълъб Донев за дефицит от 7,4%, то според мен там е включена тази програма с презумцията, че тя трябва да се плати през тази година цялата, а това не е вярно. Това е важна и амбициозна програма - оправяне на канализация, пътища. Това беше смислено. Трябваше да я обезпечим финансово за многогодишния срок. Нямаше достатъчно средства още първата година и дали ще се осигурят пари в следващите бюджети.", каза бившият финансов зам.-министър.

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Въпреки това, признава Клисурски, пенсиите бяха вдигнати рязко по тяхно време. Беше ли грешка това и трябваше ли да се случва по-плавно?

"Вдигането на пенсиите е вдигнато с растежа на икономиката, но основният аргумент беше, че исторически пенсиите бяха ниски и много пенсионери живееха в условията на бедност, това беше социална политика. За мен увеличението на пенсията не е грешна стъпка, ако върви с намаляване на корупционните разходи в държавата. Те нямаше да тежат толкова, ако не губехме милиони от източване на здравната каса, от плащане на лекарства на 10-торни цени, фалшиви ТЕЛК-ове, лични асистенти и т.н.", коментира още Клисурски.

Имаме проблем - коментар на водещия

Неизбежно е да продължаваме да говорим за състоянието на публичните финанси поне до момента, в който Министерски съвет предложи нов проект на бюджет, а Народното събрание го приеме. Днес редица гласове казват, че именно това е важното - да продължим напред и да извършим реформите, от които страната има нужда, с които едновременно да вкараме в ред фиска и с това да опитаме да използваме ситуацията, за да - образно казано - дръпнем още малко напред.

Това несъмнено е така и ние в "РеВизия" многократно сме говорили за тези реформи. Но няма да се съгласим с тезата, че не е нужно да търсим вината и да я сложим на масата, да разберем кои бяха грешните - политически и икономически решения и да потърсим отговорност за тях. В момента се случва това, което се е случвало винаги в тази страна - никой не поема отговорност, виновни са винаги другите. Стигнахме до там да хвърлим - или поне част от политическите играчи да хвърлят - върху служебното правителство на Андрей Гюров, което управлява някакви два месеца и малко и то при положение, че публичните финанси са инертна система, система на натрупването. Подобни, макар и в по-мек вариант, обвинения дойдоха дори от новото правителство.

Ще да кажем две думи за вече известните на всички препоръки на Европейската комисия. Медийно на преден план излезе предложението за промяна на данъчната система и отмяната на плоския данък. Това не е съвсем правилно, защото комисията предлага включването на първо четене т.нар. необлагаем минимум.

Важно е да знаете, че Комисията няма подобни правомощия, данъците са национален прерогатив. Но разговорът за промяната е вече отворен и ние в "РеВизия" се надяваме той да се води с професионални аргументи, а не с агиткаджийско викане на стадиона. България е на кръстопът и ние като граждани - трябва да участваме в решението накъде да поемем.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова