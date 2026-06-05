"Процедурата по свръхдефицит, която Европейската комисия иска срещу България, е голяма тегоба за страната и ние ще подкрепим правилните мерки за намаляване на разходите. Виновни за настоящото положение сме всички", заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов.

По думите му, основната причина за състоянието на хазната е разбиването на консенсуса, постигнат след управлението на ОДС през 1997 година.

Мартин Димитров: Ние ще подкрепим мерки за намаляване на разходите

"Онази договорка, която беше постигната след управлението на Жан Виденов беше нарушена. Уговорката беше да имаме консервативни бюджети, фискална дисциплина. Но това беше провалено и започна от Асен Василев, това е факт. Той казваше, че пари има, търсеше едни пари, които не се намериха и започнахме да харчим пари на калпак", каза депутатът.

Христов признава и вината на ГЕРБ-СДС в раздуването на дефицитите. "Това е голяма тегоба за страната. Вижте, говорихме за фискалната дисциплина, а ние приехме, че три процента дефицит е новото нормално, а не е. Бюджетът трябва да е балансиран. Това не се спазва не само от ПП-ДБ, не само от ГЕРБ-СДС, но и от служебните правителства на Радев. Те управляваха повече. Те имаха няколко бюджета, които предложиха, един от тях с 6,7% дефицит. Виновни сме всички", обясни той.

Той каза, че смята за правилно рязкото увеличение на работните заплати в МВР от ГЕРБ преди година, но и казва, че това е трябвало да бъде направено само за конкретни длъжности.

"Секторите, които бяха с драстично увеличение, трябваше да имат увеличение, но не в този размер и да се насочи основно към униформите и са на улиците. Не стана така. Това според мен беше грешка. Гласували сме различно, но когато се гласува бюджет и има коалиционно решение, съм се съобразил с него. Можеше да се търси друго решение, но това са фактите. Да мислим напред", обясни депутатът.

Дефицит много над позволеното

Не е добре работата, ама никак. Говорим за публичните финанси и всеобщия хаос, който цари около тях. Преди два дни финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ако не бъдат направени никакви промени в бюджета на страната, той ще приключи година на минус - забележете - 7,4% или към то 9 млрд. евро. Къде са 3%, къде са 7,4% и как е възможно да се появи такава разлика - засега не ни е дадено да знаем с точност, с числа, с причини по пера и разходи.

Не помагат и брауновите движения на властта, която през ден измъцваше някаква нова странна мярка, преди на заседание на Министерски съвет в сряда премиерът Радев - като истински спасител от глупавите идеи - да обяви - няма да намаляваме времето за майчинство, няма да намаляваме пенсии, няма да купуваме ракети за милиард. Кому беше нужно тогава собствените му говорители да пускат тези сламки, ние не знаем и едва ли ще разберем.

Що е то справедлива цена и какво ще правят регулаторите?

Знаем, че посланието е - не сме много сигурни как и какво да направим, за да гарантираме, че ще успеем да убедим европейската комисия, че реформите са на път, а бюджетната консолидация ще бъде осъществена. Някъде по средата на тази седмица започна да се налага и странният наратив, че нещата не са толкова зле, защото - видите ли - имало още 10 държави в ЕС с процедура по свръхдефицит.

Все едно, че лошото поведение на 10 деца в класа, може да бъде оправдание за 11-тото и все едно, че родителите на това 11-о дете трябва да приемат нормално ситуацията. Ами не трябва. Ситуацията е критична, защото дори да бъде намален този дефицит, част от него ще остане, а тази част трябва да се финансира през дългове. Тези дългове ще дойдат на по-висока цена, защото нашият фискален батак е ясно видим за инвеститорите, които ще купят този дълг. И те ще поискат своето. Време е за радикални реформи, които да променят структурата на бюджета, не просто да го оформят козметично. Какво ще предложи опозицията и какво няма да приеме? Време е да разберем сега.

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