Самолет на грузинския национален авиопревозвач Georgian Airways, изпълняващ редовен пътнически полет от Тбилиси до Москва, е извършил превантивно аварийно кацане, след като по време на полета в кабината са се активирали кислородните маски.

🚨🚨🚨 Georgian Airways Moskova uçuşunda oksijen maskeleri açıldı: Uçak acil iniş yaptı https://t.co/OO8ZQlKbmq — MUSTAFA GÜN (@mustafagun71) June 7, 2026

По информация, разпространена в социалните мрежи, пътници са заснели как маските падат автоматично от панелите над седалките, като част от пътниците са ги използвали. Според първоначалните данни инцидентът може да е свързан със силна турбуленция или технически проблем с налягането в кабината.

Georgian Airways Tbilisi–Moscow flight today: oxygen masks dropped mid-flight, emergency landing after turbulence or pressure issue. pic.twitter.com/XcJSrpUggV — Fahad Naim (@Fahadnaimb) June 7, 2026

В първите публикации се посочва, че екипажът е следвал стандартните процедури за безопасност и е насочил самолета към най-близкото подходящо летище, след като е възникнал проблем по време на полета.

Към момента няма официално подробно изявление нито от Georgian Airways, нито от гражданските авиационни власти, което оставя причината за инцидента неясна. Не е потвърдено дали става дума за силна турбуленция или за възможна декомпресия на кабината.

ავიაკომპანია Georgian Airways-ის თვითმფრინავმა თბილისში ავარიული დაშვება განახორციელა https://t.co/4LAwnrVIqZ через @ახალი ამბები — timer.ge (@timerge) June 7, 2026

Потребителка в социалните мрежи описва ситуацията като рязка промяна в условията на полета: „След излитането от столицата на Грузия в кабината настъпи декомпресия. Кислородните маски автоматично паднаха от панелите над седалките, а самолетът се разтърси силно“.

Тя допълва, че всички пътници са в безопасност: „За щастие никой не е пострадал. Самолетът се върна обратно в Тбилиси и кацна безопасно“.

Редактор: Цветина Петкова