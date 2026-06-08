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Украинският президент беше на посещение в Лондон
Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха твърдата си подкрепа за Украйна. На среща в Лондон Володимир Зеленски, Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц формулираха пет условия за постигането на „справедливо и трайно“ споразумение за прекратяване на войната с Русия. Те включват прекратяване на военните действия, започване на преговори от настоящата ситуация на терен, както и солидни гаранции за сигурността на Украйна.
Стармър, Макрон и Мерц приветстваха призива на Зеленски към Путин за пряк диалог между Украйна и Русия - с активното участие на Съединените щати и Европа.
Съюзниците на Украйна с ултиматум към Русия за 30-дневно примирие
Лидерите на Великобритания, Франция и Германия ще се срещнат със Зеленски в ЛондонРедактор: Станимира Шикова
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