Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха твърдата си подкрепа за Украйна. На среща в Лондон Володимир Зеленски, Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц формулираха пет условия за постигането на „справедливо и трайно“ споразумение за прекратяване на войната с Русия. Те включват прекратяване на военните действия, започване на преговори от настоящата ситуация на терен, както и солидни гаранции за сигурността на Украйна.



Стармър, Макрон и Мерц приветстваха призива на Зеленски към Путин за пряк диалог между Украйна и Русия - с активното участие на Съединените щати и Европа.

Съюзниците на Украйна с ултиматум към Русия за 30-дневно примирие

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия ще се срещнат със Зеленски в Лондон

Редактор: Станимира Шикова