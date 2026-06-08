Германското правителство прекрати програмата за френско-германско-испански изтребители от следващо поколение Future Combat Air System (FCAS), която бе в застой от месеци поради напрежението между двата производителя, отговарящи за проекта - компаниите Dassault и Airbus, предаде „Франс прес”.

„Френският президент и германският канцлер стигнаха до общо заключение, че компаниите не са успели да постигнат съгласие относно изграждането на съвместен изтребител”, се посочва в изявление на германското правителство. „Те признават тази реалност. Затова канцлерът Фридрих Мерц предложи на президента Еманюел Макрон да не се продължава с програмата за изграждането на съвместен изтребител”, се уточнява още в него.

„Германските власти сметнаха, че не е възможно да се окаже допълнителен натиск върху въпросните компании”, се казва изявление на Елисейския дворец. „Френските власти ще продължат да насърчават нашите компании и въоръжени сили да търсят начини и средства за реализиране на амбициозни европейски проекти, които са в съответствие с нашите интереси в областта на националната сигурност”, се посочва още в него.

Германия, Франция и Испания се споразумяха да продължат проекта за изтребител от шесто поколение

Германският канцлер и френският президент обсъдиха проекта в Черна гора миналата седмица и стигнаха до заключението, че няма начин, по който да се преодолее продължаващата от месеци безизходица между оръжейните компании, участващи в плана, се посочва във френската позиция.

По-рано двама официални представители от германското правителство съобщиха, че Мерц и Макрон са стигнали до заключението, че двете компании не са в състояние да постигнат споразумение, отбелязва ДПА.

Програмата за бъдещ изтребител от шесто поколение (Future Combat Air System, FCAS), в която участва и Испания, се очакваше да произведе самолет, който да влезе в експлоатация през 2040 година.

Системата беше предназначена да работи съвместно с безпилотни летателни апарати, като в крайна сметка се очакваше да замени германските изтребители Eurofighter и френските Rafale.

Двамата лидери са се споразумели, че страните, участващи в проекта, ще продължат да разработват свързаната с него система за безпилотни летателни апарати и мрежа за данни, отбелязва ДПА.

Редактор: Ивета Костадинова