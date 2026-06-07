Гръцките власти са разкрили предполагаема терористична клетка, за която се смята, че има връзки с палестинската въоръжена групировка „Хамас“. В рамките на разследването на остров Крит е арестуван 37-годишен мъж от палестински произход, заподозрян в участие в подготовка на атентати.

По данни на гръцката полиция мъжът е бил поставен под наблюдение в продължение на няколко дни преди задържането му, след като са се появили индикации за възможни връзки с екстремистка дейност. Той е живеел в курортния град Агиос Николаос, където работел като сезонен работник в хотел.

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Разследващите подозират, че задържаният е свързан с двама други палестинци, арестувани по-рано в Кипър, като се предполага, че тримата са преминали обучение за работа с експлозиви и са обсъждали възможни атаки срещу израелски цели.

По информация на гръцки медии, мъжът е признал пред следователите, че е член на „Хамас“ и е имал контакти със задържаните в Кипър. Той е заявил още, че е предприел стъпки за снабдяване с материали за изработка на взривни устройства, но не е успял да ги изготви.

При претърсвания са открити различни предмети и електронни устройства, включително везна и мерителна чаша, за които се предполага, че са били предназначени за подготовка на експлозивни смеси. Властите анализират и дигитални доказателства, иззети от жилищата му.

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Според следствието мъжът е пътувал и до Малайзия, където се предполага, че е преминал обучение, свързано с изработка на взривни устройства. Той живее със семейството си в ивицата Газа, но е пребивавал законно в Гърция като търсещ убежище и сезонен работник.

Редактор: Цветина Петкова