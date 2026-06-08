България и Китай развиват отношения на искрено приятелство, а дългите години на отлични дипломатически отношения могат да бъдат надградени с нови инициативи и проекти във всички области от взаимен интерес. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща на „Дондуков“ 2 с държавния съветник на Китайската народна република Шън Ицин.

Основен акцент на разговора беше разширяването на сътрудничеството между България и Китай в различни сфери. Илияна Йотова подчерта значението на подписаната през 2019 г. между президентите Румен Радев и Си Дзинпин декларация, която издигна отношенията между България и Китай до ниво на стратегическо партньорство. Тя отбеляза, че наличието на редовно правителство в България с широка обществена подкрепа създава възможност за планиране и реализиране на дългосрочни инициативи между двете страни.

Снимка: Президентство на Република България

Държавният глава и държавният съветник на Китайската народна република обсъдиха задълбочаването на контактите между България и Китай в сферата на икономиката, търговията, туризма, високите технологии, образованието, културата. Илияна Йотова открои високото качество на българските храни и селскостопански продукти и подчерта нуждата от преодоляване на трудностите, свързани с достъпа на родни стоки и услуги до китайския пазар. Тя подчерта и необходимостта от откриване на директна самолетна линия София-Пекин или София-Шанхай.

По време на срещата бе поставен фокус върху развитието на изкуствения интелект в световен мащаб, като президентът изтъкна приноса на България в сферата на иновациите и високите технологии чрез разработките на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). В контекста на бурното развитие на високите технологии Илияна Йотова и Шън Ицин коментираха и предизвикателствата пред защитата на социалните права. Във фокуса на дейността на държавния съвет са човешките ресурси, социалната и гражданската политика, въпросите на жените и децата. Шън Ицин е и председател на Общокитайската федерация на жените.

Илияна Йотова призова за нов европейски пакт с цели до 2030 г.

Снимка: Президентство на Република България

Обща бе позицията, че партньорството между България и Китай в областите на културата и образованието има солидни традиции и може да допринесе за по-нататъшното укрепване на приятелските отношения между двата народа. „Културният и образователният обмен е естествен мост в българо-китайските отношения“, посочи Илияна Йотова.

Държавният съветник на Китай поздрави Илияна Йотова от името на китайския президент Си Дзинпин по повод встъпването ѝ в длъжност като първата жена президент на България.

Редактор: Ивета Костадинова