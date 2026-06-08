За мен по-тревожният сигнал е, че финансовата и икономическа характеристика на ЕС не е добра, защото в последните години нямаше достатъчно реформи и инвестиции в европейската икономика. Има изоставане в нивото на високи технологии и на изкуствен интелект. Това заяви в предаването „Пресечна точка” секретарят на президента Илияна Йотова по външната политика Меглена Плугчиева по отношение на препоръките на ЕК към България за процедура по свръхдефицит.

В допълнение тя коментира, че у нас няма достатъчно информация за това какво означава процедурата и колко са другите държави членки, влезли в нея. „Справката, която аз съм направила, показва, че към 3 юни са общо 15 държави членки. Една група от десетина бяха още от 2023 година и сега с този пакет, където сме и ние, се добавят Германия, Словения, Латвия”, заяви Плугчиева.

„Това означава, че тези държави, които са влезли в процедура, са получили съответните препоръки от еврокомисията. Голяма част от тях са още от 2023 година и в зависимост от проблема им, периодът, който им се дава за реформи и за мониторинг от ЕК е пет, шест години. Надявам се ние да си вземем бележка и да бъдем сред отличниците, които ще наваксат”, посочи тя.

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„Мога само с горчивина да кажа, че последните години на политическа нестабилност, постоянни промени и избори някак ни отказаха, като общество и като институции, от ред, от правила, от принципи и от работа и се започна, особено от временни правителства, едно популистко раздаване и изтичане на средства. Това не може да продължава така. Трябва много сериозно всички да си направим извода, че това излишно разточителство и злоупотреба със средства трябва да се прекратят, да се направят необходимите реформи и паралелно с това да се даде шанс на икономиката. Трябва рамковите условия за икономиката да бъдат подобрени - да няма тежки регулаторни режими, да няма толкова бюрокрация, администрацията да стане много по-гъвкава и обърната към икономиката и бизнеса, да търсим нови пазари“, каза още Плугчиева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова