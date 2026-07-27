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Мариам е с напълно увреден слух, намерена е жива и здрава, потвърди нейният брат
Намериха издирваното 12-годишно момиче от София, съобщиха от СДВР за NOVA. Детето се казва Мариам Тодорова, с кохлеарен имплант е и е с напълно увреден слух. То е излязло от блока, в който живее в кв. "Дианабад", малко преди 19:00 ч., без слуховия си апарат, съобщи братът на детето Александър.
Той потвърди в ефира на NOVA, че детето е намерено от полицията „жива и здрава”. Тя е с родителите си и пътуват към дома. Александър смята, че детето се е объркало заради липсата на слух. Детето е намерено около 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин" в центъра на София.
Мариам е родена с пълна глухота и е с кохлеарен имплант. Въпреки това обаче тя свири на пиано и изнася концерти. Пианото е включена в рехабилитацията на детето, но се превръща и в част от нейния живот. Мариам е носител на над 30 международни отличия и е представяла България на престижни музикални форуми по света. Тя участва и във форума за деца с кохлеарни импланти. За Мариам се казва, че е втората най-отличавана с увреден слух в света.Редактор: Цветина Петрова
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