Започна мащабна реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево”, която ще продължи една година, но планът е да приключи по-рано. Предвиден е цялостен ремонт на пункта, което включва нови навеси и повече кабинки на „Гранична полиция” и на митническите служители.

По отношение на входящите товарни автомобили ще бъде увеличен броят на кабинките – от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки и нови навеси за проверка. Ще бъде монтирана нова ренгенова площадка.

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За изходящия трафик ще бъде увеличен броят на работните станции от 6 на 8, както и броят на кабинките на „Гранична полиция”.

Ще бъде изградено ново работно място за БАБХ, където ще се обработват живите животни. Предвиждат се нови складови площи за задържани стоки, нов архив и нова волиера за кучета.

Всички кабинки ще бъдат покрити от навеси, а някои от тях ще разполагат с фотоволтаични панели. Ще бъдат обособени и двойни кабинки, което означава, че ще бъдат реверсивни и според натоварването ще бъдат увеличени от 5 на 15.

С промените ще се увеличи пропускателната възможност на пункта с над 25%, което означава ръст от над 250 000 товарни автомобила на база 1 милион.

Към момента работата на пункта, въпреки реконструкцията, е така организирана, че да не се образуват колони от автомобили. По време на ремонтните дейности няма да има спиране на движението и пропускателната възможност ще бъде същата като преди старта на реконструкцията.

Редактор: Цветина Петрова