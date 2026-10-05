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Сигналът е подаден от внука на пострадалия
54-годишен мъж е задържан след побой над 90-годишния му баща в Златарица. За случая съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.
Сигналът е подаден около 17:30 часа в полицейското управление в Елена. Помощ от органите на реда потърсил жител на Златарица, който съобщил, че баща му е посегнал на неговия дядо.
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На място бил изпратен полицейски екип. При проверката униформените установили, че по-рано същия ден между 54-годишния мъж и възрастния му баща възникнал конфликт. Разправията прераснала във физическа саморазправа, при която пострадал 90-годишният мъж.
Предполагаемият извършител е отведен в полицейското управление и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Цветина Петкова
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