От гледната точка на производителите цената на българския домат, без значение оранжериен или полски, беше изключително ниска. В същото време в началото на тази година имахме внос на домати и то на обмитена цена от 95 евроцента до 1 евро и 20 цента, които след това в магазините струваха между 4 и 6 евро. Това каза в ефира на NOVA NEWS главният секретар на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Марк Цеков.

„Видяхме обаче, че в момента, в който излязоха българските плодове и зеленчуци, цената спадна. Това означава, че когато има българска продукция на пазара, тя регулира цената. Това е добър пример за това как работи една икономика. Лошото обаче е, че ние нямаме дългосрочна визия за нашия сектор „Земеделие“, заяви Цеков.

По думите му плодовете и зеленчуците са приоритетни, но в същото време има 400 земеделски производители, които не са получили субсидиите си от миналата година за кампания 2025.

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„Това са хора, които инвестират в обработка. Не говорим за фиктивни стопанства, които просто се възползват, а за реални производители. Парадоксът в цялата ситуация е, че реалният производител не може да стъпи на пазара, често продава под себестойност, а цената се изкривява, защото минава през прекупвачи и какви ли не други фактори“, обясни браншовикът. Според него изкривяванията най-често се получават от дългата верига на доставка.

Марк Цеков каза още, че едно от най-важните неща, които трябва да се случат, за да има пълна прозрачност и да се осветли процесът, е Законът за агрохранителната верига. „Той трябва да проследи какво се случва от полето до масата. Къде се вдига цената? Каква е себестойността на продукта? Всеки земеделец има разходна част. Това е една технологична карта, в която е описано колко струва горивото, колко струва амортизацията на машините, пръскане, обработване, работна ръка. На база на тази технологична карта можем да видим и да изчислим каква е себестойността на един продукт. Въпросът е, че те не са актуализирани отдавна“, обясни Цеков.

По думите му това е въпрос, който държавната администрация трябва да реши и разговори, които трябва да се водят в Министерството на земеделието.

Марк Цеков обърна внимание, че вече е икономически неизгодно у нас да се произвеждат сливи, а и при кайсиите е започнала да се наблюдава тази тенденция.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова