За сериозни проблеми с производството на плодове и зеленчуци алармират от бранша - производителите намаляват, а вносът се увеличава. Как кризата в сектора се отразява на потребителите и какви са възможните решения? Темата коментира главният секретар на Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ Марк Цеков в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

„Ако производителят е от България, той трябва да спази много конкретни критерии. Той трябва да достави продукцията с хладилен транспорт, но в магазина се оставя на стайна температура. Освен това, проблемът с нерегламентирания внос е голям”, обясни той.

Производители предупреждават за поскъпване на плодовете и зеленчуците

Цеков добави, че за последните 25 години над 300 000 производства са затворили врати. „Земеделците са отчаяни и все по-малка част от тях остават в сектора. Много голяма част от земята пустее, други оставят насажденията си. Климатичните промени оказват влияние върху продукцията също, освен това има проблем и с напояването”, каза представителят на бранша.

Той отбеляза най-спешните мерките, които трябва да бъдат взети. „Много важно за нас е създаването на кооперативите. Трябва да се прави мониторинг на това какво се произвежда. Нужно е да се знае кой точно вдига цената от градината до трапезата.”, изтъкна той.

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Редактор: Никола Тунев