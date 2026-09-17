Български авиатор записа името си в световната авиационна история, превръщайки се в първия човек, осъществил 1021 излитания и кацания в рамките на едва 14 часа и 28 минути. Постижението, поставено на летище Горна Оряховица, подобрява драстично досегашния световен рекорд, държан от американски пилот с 442 кацания за 23 часа.

Снимка: Николай Калайджиев

Всеки един от 1021-те полета е включвал пълна обиколка по кръга и изключително прецизно кацане тип „touch and go”. Маратонският полет е изисквал пределна концентрация и ювелирна точност от пилота – всяко кацане е осъществено с меко опиране преди и излитане след строго маркирана 20-метрова зона. Мащабният рекорд е резултат от безупречната координация на целия сухопътен екип, както и от непрекъснатото видеодокументиране за официалното признаване на постижението от „Гинес”.

Пилотът Николай Калайджиев подобри рекорд на Гинес в небето над Горна Оряховица

Снимка: Николай Калайджиев

За рекордьора и неговия екип най-важното измерение на успеха остават не цифрите, а посланието към подрастващите – че с воля и работа няма немислими цели. „Този начин на мислене е основополагащ за развитието на една нация – да покажем на децата да мечтаят без граници, да са горди българи и да развиват потенциала си”, сподели пилотът.

Снимка: Николай Калайджиев

Дълбок емоционален отзвук оставя и подкрепата на първия български космонавт ген. Георги Иванов, който след завършването на опита се обръща към Нико Калайджиев с думите: „Благодари на майка ти, че те е родила”.

Снимка: Николай Калайджиев

Историческото постижение предизвика и силен международен отзвук. Представители от централата на водеща американска космическа компания пристигнаха специално в България, за да наблюдават опитите отблизо. Изразявайки възхищението си от демонстрираната прецизност и издръжливост, чуждестранните експерти заявиха готовност за бъдещо партньорство и съвместни проекти в областта на космическите изследвания.