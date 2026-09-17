Речта на Урсула фон дер Лайен постави фокус върху два основни акцента – мащабната инвестиция от 12 милиарда евро за „Средния коридор” и изненадващото предложение Канада да стане първият „асоцииран член” на Европейския съюз. „Това е един съвсем нов тип геополитически блок”, коментира в предаването „Здравей, България” журналистът от „Клуб Z” Веселин Желев.

В своя анализ Желев посочи, че в Договора за Европейския съюз няма понятие като „асоциирано членство”, тъй като чл. 49 разглежда единствено пълноправното присъединяване. До момента практиката на Съюза познава три типа интеграция: Европейското икономическо пространство, в което участват държави като Норвегия; споразуменията за асоцииране с бъдещи членки като Украйна и Молдова; и секторните споразумения, каквито ЕС има с Великобритания и Швейцария. По думите му новата формула с Канада тепърва ще се изпълва със съдържание.

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Според Желев важен елемент от стратегията на ЕС е и проектът „Средният коридор”, който трябва да свърже Кавказ с Европа и в който България е посочена като ключов партньор. По думите му тази инициатива за 12 милиарда евро цели диверсификация на геополитическите връзки и изграждане на вериги за доставки, които да гарантират независимостта на Съюза от големи играчи като Русия и Китай.

В заключение журналистът отбеляза, че в речта на Фон дер Лайен се забелязва съществена терминологична промяна. Докато доскоро се говорело за „стратегическа автономия”, сега фокусът се измества директно върху термина „независимост”. Според Желев Европейският съюз се стреми да изгради нови връзки, за да се противопостави на имперския подход и силовия натиск в глобалната политика.

Темата коментираха в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков и Пламен Димитров от Българското гоеполитическо дружество.

По думите на Кючуков не съществува определение и статут като „асоцииран член на ЕС”. „Не е ясно какво означава това, но решението трябва да се вземе от членовете на съюза. Идеята я има, но реализацията тъне в неяснота. В черта на Урсула фон дер Лайен бяха казани много неща, но и много бяха пропуснати”, каза той.

„Една от големите липси в нейната реч беше за реалното състояние на Европейския съюз. То беше пропуснато, както и не се спомена за гражданите на Европа. Председателят на ЕК е изправена пред труднато задача да запази парламентарната коалиция, тъй като те имат много големи различия помежду си по редица въпроси”, каза още той.

Пламен Димитров определи това решение като знак на солидарност между Европа и Канада спрямо позициите на американския президент Тръмп. „Има търговско споразумение между Европейския съюз и Канада. Става въпрос за надграждане на партньорството, тъй като Тръмп се конфронтира и с ЕС, и с Канада. Логично е да има заздравяване на връзките”, смята той.

„В последно време ЕС провежда политика на повишаване на връзките с Близкия изток. Относно изграждане на транспортния коридор, България ще бъде част от него. Премиерът Радев беше споменат в речта, защото страната ни е първата, на която трябва да стъпи той. Не е ясно дали ще има финансиране и колко време ще продължи изграждането му”, допълни още Димитров.

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Редактор: Мария Барабашка