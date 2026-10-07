Полицията задържа 19-годишен младеж, след като при нападение с нож в гимназия в Полша бяха ранени най-малко седем души. Нападението е извършено в училище в град Остроленка, намиращ се на около 120 километра североизточно от столицата Варшава. Заподозреният е 19-годишен ученик в същото училище. Той бил задържан близо до местния плаж, съобщи говорителят на полицията Катажина Кухарска.

Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 7, 2026

По данни на полицията първоначалната информация е за седем ранени, като броят им може да се промени. Няма данни за загинали.

Прокурорът на града Елжбета Лукашевич обяви, че сред пострадалите има ученици и учители.

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„Изглежда, че младежът е влязъл в училището и е нападнал присъстващите с опасен предмет. По информацията, с която разполагам, са ранени осем души”, каза Лукашевич.

Данните за осем пострадали бяха потвърдени и от пожарната служба. Според спасителните екипи ранените са трима възрастни и петима тийнейджъри.

Пострадалите са настанени в Мазовецката специализирана болница в Остроленка и няма да бъдат прехвърляни в други лечебни заведения.

Кметът на Остроленка Павел Невядомски потвърди нападението и заяви, че „ситуацията е овладяна”.

Редактор: Мария Барабашка