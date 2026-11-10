Международни лидери изказаха съжаление и изразиха съпричастност заради трагедията на автомагистрала „Тракия“, при която във верижна катастрофа с над 70 автомобили и камиони, загинаха 12 души, а други 51 бяха ранени.

Никушор Дан: Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент

Президентът на Румъния Никушор Дан изрази искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите, и отправи пожелания за бързо възстановяване на ранените.

„С голяма тъга научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне живота на много хора и остави още повече ранени. Бях информиран, че сред ранените има и румънски гражданин, който в момента получава медицинска помощ. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент“, написа Никушор в социалната мрежа Х.

I have learned with great sorrow of the tragic road accident in Bulgaria, near Yambol, which has claimed many lives and left many more injured. My heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims, and my wishes for a swift recovery to all those wounded. I have been informed a Romanian citizen is also among the wounded and receiving medical care. Romania stands with Bulgaria and its people in this difficult moment. @IlianaIotova — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 10, 2026

Гордана Силяновска: Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска изрази съболезнования към семействата, които са загубили свои близки, и към народа на България.

„Бях дълбоко разтревожена, когато научих за трагичната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ в България, която отне живота на десетки хора и доведе до раняването на поне 48 души. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на ранените сили, пълно и бързо възстановяване“, написа Гордановска в социалната мрежа Х.

🇲🇰 🇧🇬 I was profoundly distressed to learn of the tragic chain-reaction collision near Zimnitsa on Bulgaria’s Trakia motorway, claiming more than tens of lives, while leaving at least 48 people injured. I extend my heartfelt condolences to President @IlianaIotova, to the families who have lost their loved ones, and to the people of Bulgaria. My thoughts are with all those affected by this tragedy. I wish the injured strength and a full and speedy recovery. — Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) November 10, 2026

Андрей Сибига: Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България

Украйна изрази съболезнования към България за жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха най-малко 12 души, а 48 бяха ранени. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че страната му разбира болката от загубата на човешки животи.

„Трагични новини идват от България, където ужасяваща верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и остави 48 ранени“, написа Сибига в социалната мрежа X.

„Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България“, подчерта Сибига.

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