Международни лидери изказаха съжаление и изразиха съпричастност заради трагедията на автомагистрала „Тракия“, при която във верижна катастрофа с над 70 автомобили и камиони, загинаха 12 души, а други 51 бяха ранени.

  • Никушор Дан: Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент

Президентът на Румъния Никушор Дан изрази искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите, и отправи пожелания за бързо възстановяване на ранените.

„С голяма тъга научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне живота на много хора и остави още повече ранени. Бях информиран, че сред ранените има и румънски гражданин, който в момента получава медицинска помощ. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент“, написа Никушор в социалната мрежа Х.

  • Гордана Силяновска: Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска изрази съболезнования към семействата, които са загубили свои близки, и към народа на България.

„Бях дълбоко разтревожена, когато научих за трагичната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ в България, която отне живота на десетки хора и доведе до раняването на поне 48 души. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на ранените сили, пълно и бързо възстановяване“, написа Гордановска в социалната мрежа Х.

  • Андрей Сибига: Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България

Украйна изрази съболезнования към България за жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха най-малко 12 души, а 48 бяха ранени. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че страната му разбира болката от загубата на човешки животи.

„Трагични новини идват от България, където ужасяваща верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и остави 48 ранени“, написа Сибига в социалната мрежа X.

„Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България“, подчерта Сибига. 

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Редактор: Цвета Лазаркова

Източник: БГНЕС