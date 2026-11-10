Американските военни са преместили самолети от още една своя база във Великобритания заради опасения от потенциална заплаха, свързана с Иран. Това съобщава Reuters, позовавайки се на информация на The Wall Street Journal.

Два американски самолета за дозареждане с гориво във въздуха са били прехвърлени от базата RAF Mildenhall в Германия на 9 ноември. По-късно същия ден още няколко самолета от същия тип са били пребазирани в Германия и на други места.

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Решението идва само няколко седмици след като Съединените щати изтеглиха свои бомбардировачи от британската военновъздушна база RAF Fairford заради опасения от инцидент, който може да е свързан с Иран.

На фона на засилените мерки за сигурност американските военни са повишили степента на готовност в базите RAF Mildenhall и RAF Lakenheath до ниво FPCON Charlie. Това е второто най-високо равнище на предупреждение за потенциална терористична заплаха и се въвежда при наличие на информация за възможно нападение или при настъпил инцидент, изискващ засилена защита. Няма официална информация за конкретния характер на предполагаемата иранска заплаха, нито за това дали тя е насочена към определено военно съоръжение.

Редактор: Цветина Петкова

Източник: Reuters, The Wall Street Journal