Кръводарителска кампания в подкрепа на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ ще се проведе в София в сряда, 11 ноември. Инициативата е съвместна на Българския Червен кръст, Столичната община и Националния център по трансфузионна хематология.

Желаещите да помогнат могат да дарят кръв между 08:00 и 14:00 часа в сградата на НЦТХ на ул. „Братя Миладинови“ №112 в столицата. За участниците в кампанията ще бъде осигурена специално обособена зона.

Организаторите отправят призив към всички граждани, чието здравословно състояние позволява, да се включат в инициативата и да подкрепят лечението на ранените.

Кръв могат да даряват здрави хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 килограма и отговарят на медицинските изисквания. Необходимо е да са изминали поне 60 дни от предишното кръводаряване. Мъжете могат да даряват до пет пъти годишно, а жените - до четири.

Доброволците трябва да носят лична карта, да бъдат отпочинали и да са се хранили предварително. Преди кръводаряването всеки преминава медицински преглед и изследване, а окончателното решение за допускане се взема от лекар. Приемът на медикаменти също се преценява индивидуално, като гражданите не бива да прекъсват назначено лечение по собствена инициатива. За улеснение е предвидена възможност за предварителна онлайн регистрация.

Кампанията се организира след трагедията от 10 ноември на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол, при която загинаха 12 души, а десетки други бяха ранени. В поредица от сблъсъци при изключително гъста мъгла бяха въвлечени около 80 автомобила.

По данни, представени от здравните власти, 51 пострадали са били транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са били в тежко състояние.

Заради мащаба на трагедията правителството обяви, че 11 ноември ще бъде ден на национален траур. Причините за катастрофите се разследват от Националната следствена служба под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол.

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