Над 100 специализирани автомобила на Браншови съюз „Пътна помощ“ са на мястото на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, за да помогнат за извозването на катастрофиралите превозни средства. Това заяви председателят на сдружението Димитър Михайлов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите му започва преместването на авариралите автомобили към места, определени от органите на реда. „Пострадалите и загиналите вече са извозени, а екипите на сдружението очакват допълнителни указания от МВР”, обясни той. Михайлов обясни, че операцията се извършва изцяло доброволно и безвъзмездно, като всеки от участниците сам покрива разходите си.

Той уточни, че при извозването ще бъдат записвани регистрационните номера на всички преместени коли, за да се гарантира сигурността им и да се запази целостта на личните вещи на пострадалите, които са останали в автомобилите.

Михайлов посочи, че според него намалената видимост вероятно е сред причините за тежкия инцидент, но подчерта, че не може да даде категоричен отговор за обстоятелствата около катастрофата.

Целта на доброволците е автомагистрала „Тракия“ да бъде освободена до сутринта. „Ще се справим до сутринта, стига органите на МВР да ни разрешат да започнем скоростно преместване на автомобилите. Планът ни е магистралата да бъде освободена“, заяви още Димитър Михайлов.

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