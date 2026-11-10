Тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, в която участват над 70 автомобила, показва колко сериозни могат да бъдат последствията от рязкото влошаване на видимостта и липсата на адекватни системи за предупреждение, коментира председателят на Асоциацията на пострадалите в катастрофи Илия Тодоров в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

"Подобни трагедии може да бъдат предотвратени или поне щетите от тях да бъдат ограничени с помощта на технологии, които вече се използват в други европейски държави. Не мисля, че само действията на водачите са причина за тази трагедия“, коментира Тодоров.

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Той обясни, че интелигентни електронни табла, свързани с датчици и метеорологични станции, могат автоматично да засичат гъста мъгла, задимяване или възникнала катастрофа. При опасност системите подават информация към шофьорите, предупреждават за намалена видимост и могат да ограничават скоростта според условията. Те позволяват и своевременно сигнализиране на полицията и пътните служби. „Подобни системи могат да действат абсолютно автономно, тоест да не чакаме някой да види, че някъде се образува мъгла, за да подаде сигнал“, посочи експертът.

По думите на Димитров в България дори стандартната маркировка по много участъци е в лошо състояние и не осигурява необходимата светлоотразителност. „Тези системи наистина могат да спасят човешки живот. Стига да има желание и финансиране, могат да се вградят и на вече изградените наши пътища, не е необходимо да се препроектира нещо“, подчерта той. Според него особено важно е подобни решения да бъдат заложени и при изграждането на нови пътни отсечки.

Експертът напомни, че технологиите не отменят отговорността на водачите. При гъста мъгла е важно автомобилите да бъдат максимално видими, да се използват фаровете за мъгла, а при липса на такива или невъзможност да бъдат включени - аварийните светлини.

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