Снимка: БТА
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12 жертви и 51 ранени при верижни катастрофи с над 70 коли и камиони на "Тракия", магистралата е затворена (ВИДЕО+СНИМКИ)
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Горещата телефонна линия на Министерството на здравеопазването ще дава информация за това къде са настанени пострадалите от двете верижни катастрофи на магистрала „Тракия”. Роднини и близки могат да търсят информация на телефон +359 29301152.
За момента жертвите са 12, а около 50 са ранените. В инцидентите са участвали над 70 коли и камиони.
ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК
Редактор: Ина Григорова