Горещата телефонна линия на Министерството на здравеопазването ще дава информация за това къде са настанени пострадалите от двете верижни катастрофи на магистрала „Тракия”. Роднини и близки могат да търсят информация на телефон +359 29301152.

За момента жертвите са 12, а около 50 са ранените. В инцидентите са участвали над 70 коли и камиони.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК