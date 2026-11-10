Без обща финансова подкрепа за Украйна няма да има и нов европейски бюджет. Това предупреди германският канцлер Фридрих Мерц, който заплашва да блокира следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз.

Той настоява всички 27 държави да участват във финансирането на Киев. През следващата година се очаква на Украйна да не достигат около 70 милиарда евро, като Европейският съюз планира да осигури 45 милиарда от тях. Унгария, Словакия и Чехия обаче отказват нови финансови ангажименти, а България също не предвижда допълнителни средства.

Реакцията не закъсня. Словашкият премиер Роберт Фицо обвини Мерц в изнудване и напомни, че страната му също има право на вето.