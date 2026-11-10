Тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души, а десетки други бяха ранени, предизвикаха реакции сред политическите лидери.

Докато част от тях изразиха съболезнования към близките на жертвата и подкрепа за пострадалите, други поискаха политическа отговорност за състоянието на пътната безопасност в страната.

Председателят на НС изрази съболезнования

Председателят на Народното събрание изрази съболезнования на близките на загиналите. „Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързо възстановяване на пострадалите”, написа Михаела Доцова във Facebook.

Тя изрази признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които се борят за всеки един живот.

Президентът Илияна Йотова прекрати участието си на Парижкия форум за мир

Заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България. Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.

С минута мълчание депутатите от Бюджетната комисия почетоха жертвите на „Тракия“

Заседанието на парламентарната Комисия по бюджет и финанси беше прекъснато за минута мълчание в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Предложението беше направено от председателя на комисията Константин Проданов по време на обсъждането на законодателни промени в областта на данъчното облагане. Малко преди това заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев постави въпроса за необходимостта от повече инвестиции в пътната безопасност.

Петър Витанов: Ограничението от 140 км/ч е неприемливо за състоянието на магистралите ни

Председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов постави под въпрос допустимата максимална скорост по българските магистрали след тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия“. Според него настоящото състояние на пътната инфраструктура не позволява безопасно движение със 140 км/ч.

Витанов изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите и пострадалите при трагедията. Той благодари и на спасителните екипи, които продължават да оказват помощ на мястото на произшествията.

По думите му предстои да бъдат установени причините за катастрофите, както и да се направи задълбочен анализ на състоянието на пътната мрежа и факторите, които водят до тежки инциденти. „Допустима скорост от 140 км/ч е немислима за настоящата инфраструктура на българските магистрали“, категоричен е Витанов.

Бойко Борисов: Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази съпричастност към засегнатите от трагедията. „Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот. Съболезнования на близките на загиналите“, написа той.

Борисов отправи и пожелание към медицинските екипи, които се грижат за пострадалите: „Желая успех на лекарите, които се борят за живота на пострадалите!“.

Калин Стоянов незабавно поиска оставката на всички отговорни лица

Депутатът от ДПС Калин Стоянов отправи остри критики към настоящото ръководство на МВР и поиска оставките на всички, които според него носят отговорност за тежките инциденти.

Стоянов обвини министър Иван Демерджиев и останалите отговорни институции в неспособност да гарантират безопасността на движението. Според него трябва да бъде изяснено дали участъкът е бил обезопасен с необходимите екипи и сигнализация при силно намалената видимост.

Той постави под въпрос и начина, по който е използвана системата BG-Alert. По думите му тя трябва да служи преди всичко за ранно предупреждение, а не единствено за уведомяване на гражданите след възникването на тежки произшествия.

В публикацията си Стоянов посочи, че от началото на 2026 г. при пътни инциденти са загинали 433 души срещу 384 за същия период на миналата година. Според цитираните от него данни това представлява увеличение с 49 жертви.

Ивайло Мирчев: Няма думи, които да утешат семействата

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев също изрази съболезнования след тежките катастрофи. „Няма думи, които могат да утешат хората, загубили своите близки в трагедията на магистрала „Тракия“, написа той във Facebook.

Мирчев заяви, че е съпричастен към семействата на жертвите и към пострадалите, като изрази надежда ранените да се възстановят. Той благодари и на спасителните екипи, които продължават работата си на мястото на произшествията.

„Възраждане“

Във връзка с тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ от „Възраждане“ обявиха, че ще внесат искане в Народното събрание за изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството и председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“. От партията настояват двамата да се явят пред депутатите още утре.

Какво се случи на автомагистрала „Тракия“

Няколко тежки верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ в двете посоки в района на Ямбол сутринта на 10 ноември. В произшествията между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ участвали над 50 леки и тежкотоварни автомобила.

Първият сблъсък е станал малко след 7 часа при 289-ия километър в посока Бургас. Последвали още инциденти, включително в насрещното платно. В района имало гъста мъгла, която ограничавала сериозно видимостта.

По информация на NOVA има 12 загинали и множество ранени. Седем от пострадалите са транспортирани до болницата в Ямбол, като част от тях са с тежки травми. На място са изпратени полицейски, пожарни и медицински екипи. Заради мащаба на произшествията е активирана системата BG-Alert, а движението е пренасочено по обходни маршрути.

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