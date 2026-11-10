Само за месец обявите за работа са намалели с 12%. Най-осезаем е спадът в хотелиерството и ресторантьорството – с близо една четвърт по-малко обяви. Тази тенденцията и на какво се дължи коментираме Николай Тръмбев, който е директор „Подбор“ в една от големите компании за набиране на кадри „Адеко” - България, в ефира на Обедния информационен блок.

Той посочи, че обявите за работа са един от най-големите индикатори за това какво се случва на пазара на труда. През последната година обявите са варирали между 32 и 34 хиляди, а през последния месец са между 27 и 28 хиляди, което е 12–15% спад. По думите му има сезонност при обявите, но това не е основният фактор. Става дума за охлаждане на пазара на труда.

Тръмбев обясни, че причините за това са няколко. Първо – външните фактори - покачване на цените, сложна геополитическа обстановка, нарушени логистични маршрути. Вътрешните фактори са свързани с предпазливост от страна на компаниите и удължаване на процесите по подбор, за да наемат най-добрия специалист.

За хотелиерството и ресторантьорството експертът посочи, че тук има сезонност на пазара, затова е логично да има и спад.

Също така отбеляза, че спадът на обяви в някои сектори е необичаен и такива са например аутсорсингът, IT секторът и строителството.

Каква е ситуацията на пазара на труда в IT сектора

„Причините в IT сектора са няколко. Имахме много голям бум в търсенето на такива кадри и разцвет на бизнеса в България през 2021–2023 г., след пандемията от COVID-10. След това започна постепенно охлаждане. IT компаниите в България изнасят огромна част от това, което произвеждат тук, в чужбина - най-често в Америка и Западна Европа. Съответно, когато виждаме криза на тамошните пазари, първото нещо, което се прекъсва, са инвестициите в нови системи, в автоматизации и други. Затова започна спад на поръчките, а съответно и спад на търсенето”, обясни Тръмбев.

„От известно време насам навлиза изкуственият интелект. Компаниите се ориентират към това да вземат опитни специалисти, които с помощта на изкуствения интелект могат да произвеждат в пъти повече, вместо да градят цели екипи около тях, които да извършват спомагателни дейности. Опитните специалисти тук са движещата сила”, допълни още той.

Какво се случва на пазара на труда в сектор строителство

Тръмбев посочи, че разцветът на строителството е бил през последните две години. Сега се наблюдава охлаждане, като причината за това е намаляването на сделките с имоти.

Експертът беше категоричен, че не може да се говори за криза на пазара на труда, през последните години той е бил бързорастящ , а към момента ситуацията се нормализира.

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