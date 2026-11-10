11 ноември ще бъде ден на национален траур в памет на 12-те жертви на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това обяви премиерът Румен Радев, който пристигна на мястото на трагедията заедно с министрите на вътрешните работи, здравеопазването и отбраната.

По-рано Централната избирателна комисия отмени насрощеното за сряда събитие, на което в сградата на Народното събрание трябваше официално да бъдат връчени удостоверенията на избраните за президент и вицепрезидент на Република България.

Освен това държавният глава Илияна Йотова отмени участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България.

По последни данни 12 са жертвите, а 51 пострадали са транспортирани в болници в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са в тежко състояние. Здравният министър Катя Ивкова увери, че лечебните заведения разполагат с достатъчно кръв и медицински ресурси. Два военни самолета „Спартан“, два хеликоптера „Кугър“ и правителственият самолет са в готовност за евакуация на ранени при необходимост.

След трагедията правителството обяви мерки за подобряване на пътната безопасност, включително изграждане на единен национален информационен център и поставяне на електронни табла по магистралите, които да предупреждават шофьорите за опасности в реално време. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи липсата на обмен на информация между ТОЛ системата и „Пътна полиция“ като сериозен пропуск. По думите му видимостта в района на катастрофите е намаляла внезапно от 70-80 на едва 10 метра. Предстои проверка на качеството на настилката, маркировката и мантинелите, а събраните материали ще бъдат изпратени на прокуратурата. Премиерът съобщи още, че държавата ще осигури финансова подкрепа за засегнатите семейства.

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