Облачно време, мъгли и валежи на отделни места в страната се очакват в сряда, 11 ноември. Най-съществено ще бъде намалението на видимостта в равнинните райони, особено през нощта и сутрешните часове.

През нощта мъгли ще се образуват на много места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. След полунощ в Западна България ще започнат слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде почти незабележим, а минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София - около 5.

През деня облаците ще се задържат над по-голямата част от страната. На отделни места, предимно в западните райони и край Дунав, ще превали дъжд. Следобед мъглите в низините и котловините постепенно ще се разсейват и видимостта ще се подобрява.

Ще духа слаб южен-югозападен вятър, който в Източна България временно ще се усилва до умерен. Дневните температури ще достигнат между 12 и 17 градуса, а в столицата термометрите ще показват около 11 градуса.

В планинските райони времето също ще остане предимно облачно и мъгливо. В масивите на Западна България се очакват превалявания от дъжд, които над приблизително 1800 метра ще преминават в слаб сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен от запад-северозапад. Температурите ще достигнат около 11 градуса на 1200 метра надморска височина и около 4 градуса на 2000 метра.

По крайбрежието ще преобладава значителна облачност, а на отделни места сутринта ще има намалена видимост. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Морската вода ще е с температура 14-15 градуса, а вълнението ще остане слабо - 1-2 бала.

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