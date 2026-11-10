Посещението на Урсула фон дер Лайен доказва нарастващия приоритет на Черноморския регион и сигурността в него, коментира в ефира на NOVA NEWS дипломатът и бивш посланик на България в САЩ Елена Поптодорова.

„Още миналата година темата влезе в плановете на НАТО. Вече се измести центърът на сигурността и то в наша посока. Надявам се най-сетне да се забързаме във взимането на съответните решения и участието в колективните решения за гарантиране сигурността на нашите държави, а оттам и на Европейския регион“, посочи Поптодорова.

Това, че ЕК ще подкрепи България с 10 млн. евро за дейностите по издирване и спасяване на хора означава засилване на способностите за наблюдение, коментира дипломатът.

„Една от задачите на Европейския съюз и на НАТО е да се засили способността за наблюдение върху Черно море, което означава прихващане на дронове, на летящи обекти, на самолети, които идват почти до ръба на националните акватории. Така че това е първа стъпка към засилване и на отбранителните способности на страната“, заяви Елена Поптодорова.

Според нея ролята на Турция в общ механизъм, заедно с България и Румъния, е много сериозна.

„Преди точно 10 години имаше и едно предложение на тогавашния президент на Румъния за създаване на флотилия Румъния, България, Турция, а тогавашният български президент Плевнелиев беше на посещение в Букурещ, когато беше оповестена тази идея. Тогавашното българско правителство обаче, посече рязко такава възможност. Ако бяхме започнали преди 10 години, това щеше да бъде синхронизиране на трите държави по най-миролюбив начин – укрепване на информационно сътрудничество, учения, военноморски учения включително, но изцяло с укрепващ и отбранителен характер“, заяви дипломатът.

По думите ѝ понастоящем ще бъде направено такова нещо, но то идва под напора на войната на Русия срещу Украйна. Трите държави – България, Румъния, Турция – така са припознати от НАТО, и тези планове, както и разбирането за сигурността по Източния фланг, отдавна вече са заложени в отбранителните планове на Алианса.

Целия разговор вижте във видеото.