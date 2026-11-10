Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че заради безпрецедентните катастрофи на автомагистрала „Тракия” е задействан специален план за действие и е обявена пълна мобилизация на лечебните заведения в няколко области на страната. На място продължават да работят десетки екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията.

Абсолютен приоритет в момента е спасяването на човешки животи и осигуряването на най-адекватната медицинска грижа за всички пострадали, заяви Ивкова, която дойде на място в Сливен. „На първо място искам да изкажа съболезнования към близките на загиналите в тази изключително тежка катастрофа“, заяви министърът по време на брифинга.

Към момента общо 46 са транспортираните пациенти след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза министърът на здравеопазването. „В Сливен са настанени 27 пациенти. Седем пациенти са настанени в две болници в Бургас. Дванадесет пациенти в болницата в Ямбол за момента“, уточни тя пред медиите, добавяйки, че на всички се оказва необходимата спешна медицинска помощ. По-късно от лечебното заведение в Ямбол има потвърден 1 загинал пациент.

За най-критичните случаи държавата е осигурила въздушен транспорт, който да скъси времето за реакция до минимум. За момента информация за нужда от такъв не е подало нито едно от лечебните заведения.

Ивкова обясни, че междуинституционалната координация е на изключително високо ниво и се работи в пълен синхрон с Министерството на отбраната. „Премиерът е осигурил и въздушен транспорт не само със „Спартан“, но и с правителствения самолет. Имаме готовност от летището в Бургас да бъдат транспортирани до болници в София тежко пострадали, ако медицинските екипи преценят, че има такава необходимост“, категорична беше тя.

Здравната система разполага с нужния капацитет да се справи с кризата, лечебните заведения в градовете София, Пловдив, Хасково и Стара Загора също са мобилизирани и имат пълна готовност да поемат пациенти, ако регионалният капацитет бъде надвишен, заяви Ивкова.

Припомняме, че две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол.

„До този момент имаме информация за 10 загинали при катастрофата и за двама починали в две лечебни заведения“, каза още Ивкова. По думите ѝ обаче обстановката е динамична.

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