Около 200 животновъди от различни райони на страната излязоха на протест край сопотското село Анево и блокираха за половин час движението по Подбалканския път. Причината за недоволството им е предложената от Министерството на земеделието и храните методика за разпределяне на кризисната помощ за стопанствата, пострадали от сушата през миналата година.

Според протестиращите предвиденият механизъм създава сериозни различия във финансовото подпомагане. Те твърдят, че някои стопанства могат да получат стотици хиляди и дори милиони евро, докато други рискуват да останат напълно изключени от помощта.

Животновъдите настояват за равнопоставеност при разпределянето на средствата и предлагат максималният размер на подпомагането да бъде ограничен до 25 000 евро на стопанство. Те искат и среща с министъра на земеделието, на която да бъдат обсъдени критериите за отпускане на компенсациите.

Фермерите предупреждават, че високите разходи за горива, електроенергия и фуражи поставят много от стопанствата пред финансов колапс. „Всички сме на ръба на фалита. Имаме 200 месодайни крави. Преди отглеждахме и млечни, но фалирахме с тях. Разчитаме много на тези средства, за да осигурим храна за животните поне до април“, разказа един от протестиращите.

Според участниците в демонстрацията малките и средните ферми са гръбнакът на българското животновъдство, но именно те са сред най-застрашените от финансовите затруднения. Протестиращите настояват държавата да преразгледа предложената методика, така че кризисната подкрепа да достигне до повече производители, вместо да се концентрира в ограничен брой големи стопанства.