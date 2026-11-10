Министерският съвет ще обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи премиерът Румен Радев, който пристигна на мястото на трагедията заедно с министрите на вътрешните работи, здравеопазването и отбраната.

„Днес е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа отне живота на 12 души“, заяви министър-председателят. Той изрази съболезнования към семействата на загиналите и благодари на спасителните екипи и гражданите, които са се включили в оказването на помощ при изключително тежки метеорологични условия.

Министър-председателят съобщи, че ще бъдат осигурени финансови компенсации за засегнатите от трагедията семейства. Очаква се министърът на труда и социалната политика да представи подробности за предвиденото подпомагане. Министерският съвет ще обсъди и възможностите за допълнителна подкрепа.

Радев отново изрази съболезнования към близките на загиналите и подчерта, че финансовата помощ не може да компенсира загубата на човешки живот. „Парите никога не могат да върнат човешкия живот“, заяви премиерът и отново призова всички участници в движението към отговорност и повишено внимание.

Премиерът обяви, че правителството работи по създаването на единен национален информационен център, който да обединява в реално време данните на всички институции, отговорни за пътната безопасност. Предвижда се изграждането му да приключи през 2027 г., като част от системата ще бъдат и електронни табла по магистралите, предупреждаващи водачите за опасности.

Премиерът отправи и критики към начина, по който през годините са били изразходвани средствата за пътно строителство, като заяви, че са били допускани злоупотреби. Той припомни и разследванията около изграждането на автомагистрала „Хемус“.

„Тук е въпрос на отношение към здравето и живота на българските граждани. Това са неща, които могат да станат с по-малко средства. Въпрос на желание, политическа воля и организация“, подчерта министър-председателят.

Радев посочи, че първата задача е да бъде направен задълбочен анализ на причините за катастрофите, след което да бъдат предприети необходимите действия за предотвратяване на подобни инциденти.

В отговор на въпрос кой трябва да понесе отговорност за състоянието на българските пътища Радев отправи остри критики към практиките при строителството и ремонтите през предходните години. Той се позова на одитен доклад на Сметната палата, който според него съдържа данни за сериозни нарушения и неправомерно разходване на публични средства. Радев обвини политическите си опоненти, че се опитват да отклонят общественото внимание от тези проблеми чрез спорове около бюджета за 2027 г. и пенсионните фондове. Той настоя прокуратурата да предприеме действия по констатациите на контролните органи и заяви, че правителството ще предостави необходимото експертно съдействие.

Радев уточни, че създадената по негова инициатива междуведомствена работна група работи по проекта от няколко месеца и вече е постигнат значителен напредък. Крайният срок за изпълнение е краят на 2027 г., но правителството ще се стреми да приключи дейностите по-рано.

Според премиера проблемите в пътната инфраструктура са натрупвани с години и не могат да бъдат решени с отделни мерки след всяка тежка катастрофа. „Това са системни проблеми. Те не се решават с откъслечна единична мярка след всяка катастрофа. Ние търсим системното решение“, заяви той.

Демерджиев: Няма връзка между информацията от ТОЛ системата и „Пътна полиция“

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи два основни пропуска в организацията на пътната безопасност - липсата на автоматизиран обмен на информация между ТОЛ системата и контролните органи и отсъствието на електронни табла за предупреждение на шофьорите.

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По думите му тези проблеми са натрупвани с години, а в момента междуведомствена работна група към Министерството на транспорта работи по отстраняването им. „Няма предаване на информация, защото не е изградена такава връзка. А защо не е изградена в годините назад, мисля, че трябва да попитате“, заяви Демерджиев.

Той обясни, че се предвижда всяка рамка на ТОЛ системата да бъде оборудвана с информационен екран, чрез който водачите да получават своевременни предупреждения за опасни условия. Данните трябва да достигат едновременно и до „Пътна полиция“, за да могат служителите да реагират превантивно.

Вътрешният министър увери, че за изграждането на системата ще бъдат осигурени необходимите средства, а реформата трябва да приключи най-късно до края на 2027 г. „Средства за пътна безопасност има и ще има. Големият въпрос е защо тези съоръжения не са били изградени досега“, коментира той.

Демерджиев отново посочи рязката промяна в метеорологичните условия като основен фактор за първоначалните сблъсъци. Според информацията, с която разполага МВР, непосредствено преди произшествието видимостта е била около 70-80 метра, но за кратко време е намаляла до приблизително 10 метра.

Той уточни, че преди катастрофите на телефон 112 не е бил получен сигнал за опасно намалена видимост в участъка. По думите му системата BG-ALERT е била задействана, като самият той е получил няколко предупредителни съобщения, докато е пътувал към мястото.

Демерджиев съобщи, че се извършва подробна проверка на инфраструктурата в района на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Изследват се качеството на асфалтовата настилка, маркировката, предпазните мантинели и останалите съоръжения. Местопроизшествието е заснето изцяло, а събраните доказателства ще бъдат предоставени на прокуратурата.

„Всичко ще бъде документирано по един несъмнен начин и ще бъде внесено в прокуратурата. Оттам нататък всяка институция трябва да изпълни задълженията си в рамките на своите правомощия“, посочи Демерджиев.

Той допълни, че МВР извършва проверки и на други рискови пътни участъци, включително съвместно с неправителствени организации. Целта е опасностите да бъдат установявани своевременно и да се предприемат необходимите ремонти.

Министърът призна, че проблемите не могат да бъдат отстранени за дни, но увери, че правителството вече е осигурило средства за спешни ремонтни дейности.

Здравният министър: 51 пострадали са транспортирани в болници, 13 са тежко ранени

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че общо 51 души са откарани в лечебни заведения след катастрофите. Най-много пациенти са приети в Сливен - 33. Други 11 са настанени в болници в Ямбол, а седем - в Бургас.

По последните данни на здравните власти 13 души са с тежки наранявания. Един от пострадалите е с тежка политравма и е подложен на сложна операция в бургаска болница. Според информацията, предоставена на министъра, лекарите оценяват шансовете му за оцеляване като сериозни. „Искам да благодаря на абсолютно всички екипи на Спешна медицинска помощ, на колегите от МВР и Министерството на отбраната за отличната организация, защото така бяха спасени страшно много животи“, заяви Ивкова.

Тя уточни, че към момента нито една от болниците в Сливен, Ямбол и Бургас не е поискала преместване на пациенти в София. Въпреки това няколко столични лечебни заведения са мобилизирани, а болници в Пловдив, Стара Загора и Хасково също са в готовност да приемат пострадали.

Здравният министър увери, че лечебните заведения разполагат с необходимите количества кръв и кръвни продукти. Още сутринта е била осъществена координация с Националния център по трансфузионна хематология, като при необходимост могат да бъдат осигурени допълнителни количества от София.

По повод призивите за кръводаряване от болници в Сливен и Бургас Ивкова обясни, че те са отправени с цел попълване на резервите, а не заради непосредствен недостиг. Тя съобщи и че сутринта е бил предприет опит за медицинска мисия с хеликоптер, но заради лошите метеорологични условия машината не е успяла да кацне и се е върнала.

Военният министър: Два „Спартан“-а и два хеликоптера са в готовност

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че още в първите часове след катастрофите са били изпратени два медицински екипа с реанимобили от военномедицинските структури в Сливен.

Два военнотранспортни самолета „Спартан“ са били пребазирани на летище „Безмер“, за да могат при необходимост да транспортират тежко пострадали пациенти. Осигурена е и готовност на два военни хеликоптера „Кугър“ с допълнителни медицински екипи от авиобаза „Крумово“. „Оказваме пълно съдействие на Министерството на здравеопазването“, подчерта Стоянов.

По думите на премиера в Бургас е изпратен и правителственият самолет, като всички въздушни средства остават на разположение за евентуална медицинска евакуация.

Заради тежката ситуация областният управител на Ямбол Георги Чалъков обяви частично бедствено положение на територията на общините Ямбол, Стралджа и „Тунджа“. Заповедта е в сила от 7:30 часа на 10 ноември и предвижда извънредни мерки за овладяване на последиците, мобилизиране на допълнителна техника и персонал и информиране на населението чрез системата BG-ALERT.

В спасителните действия се включиха екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ от областите Ямбол, Сливен и Бургас. Катастрофата е започнала в платното в посока Бургас, след като товарен автомобил препречил пътя на автобус с пътници. Последвал удар с друг камион, превозващ зърно, а в задната му част се блъснала и лека кола. Всички загинали са пътували в посока Бургас.

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов посочи, че сред вероятните причини за тежките сблъсъци е внезапно появилата се гъста мъгла. Според свидетели видимостта за секунди е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра. Пътната настилка също е била мокра.

Малко след първия инцидент е последвала верижна катастрофа и в насрещното платно към София. Разследващите допускат, че част от шофьорите са отклонили вниманието си към произшествието в другата посока, което може да е допринесло за втория сблъсък. От МВР уточниха, че сред загиналите и ранените няма деца.

Премиерът Румен Радев вече обяви извънредни мерки за оказване на помощ на пострадалите. По време на съвместен брифинг с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна той съобщи, че е разпоредил два военни транспортни самолета „Спартан“, оборудвани с медицински екипи и носилки, да бъдат изпратени за евакуация на ранени. При необходимост за транспортиране на пострадали ще бъде използван и правителственият самолет.

Министър-председателят заяви още, че заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов ще посети Бургас, Сливен и Ямбол, за да се запознае на място със ситуацията и действията на институциите след тежките произшествия.