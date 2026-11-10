Животът ни поднася различни изпитания и искам да благодаря на председателя на ЕК, че със своето присъствие днес тук дава ясен знак на солидарност, че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена. Това заяви премиерът Румен Радев от Варна, където се срещна с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

В началото на своите изявления двамата изказаха съболезнования на семействата и близките на загиналите в ужасната катастрофа на АМ „Тракия”. Министър-председателят благодари на Урсула фон дер Лайен за разбирането ѝ да прекратят програмата за срещата днес.

Премиерът и председателят на Европейската комисия дадоха брифинг за представителите на медиите след двустранната им среща. Във фокуса на разговора бяха сигурността в Черно море и предизвикателствата пред корабоплаването в региона.

„Тук, във Висшето военноморско училище, бяхме запознати с предизвикателната ситуация в региона на Черно море. Средата за сигурност се променя изключително бързо. За един месец в района на Черно море загинаха повече моряци, отколкото за осем месеца в Ормузкия проток. Тези атаки са абсолютно недопустими. Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговките кораби не бива да бъдат обект на атаки”, категоричен беше българският премиер.

Румен Радев призова за прекратяване на огъня и активна дипломация, за да бъде постигнат мир. „За да се сложи край на това брутално нарушение на морското и на международното право е ясно е едно - трябва да има мир”, заяви той.

Премиерът посочи, че още в първите часове на атаките спрямо търговски кораби в българската изключителна икономическа зона непрекъснато е бил във връзка с председателя на Европейската комисия. Радев благодари на ръководството на ЕК и на европейските лидери за подкрепата на предложения от него и от президента на Румъния мораториум върху атаките на цивилни кораби в Черно море.

„Искам да изразя своята признателност към всички български екипажи на Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и Морска администрация, които действаха изключително самоотвержено в една много трудна обстановка, за да спасяват човешки животи”, каза премиерът.

„Ние успяхме да спасим 56 моряка в трудна ситуация. Продължаваме с нашите усилия за дипломация и постигане на мир. Но една дипломация може да бъде успешна само когато е подплатена с реални отбранителни способности. Затова и в България мобилизирахме напълно нашите способности”, посочи Радев.

„Получихме усиление от самолетите за морско патрулиране на нашите съюзници - САЩ и Франция. За нас Черно море не е само териториални води и изключителна икономическа зона. То е външна граница на ЕС, която ние пазим, както пазим и нашата сухопътна граница”, отбеляза той.

Снимка: БГНЕС

Радев изрази лична благодарност към Урсула фон дер Лайен затова, че през 2023 г. тя е отговорила на призива на страната ни за повече подкрепа за защитата на нашата сухопътна и морска граница. „С нейно решение беше отпуснат финансов пакет от 600 млн. евро приоритетно за България. В резултат на тези средства ние засилихме изключително успешно защитата на нашата граница”, каза той.

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По думите му всички тези средства са вложени по най-добрия начин. Румен Радев отбеляза, че имаме голям спад на всички опити за преминава на българската граница. „На практика нашата зелена граница е вече затворена”, каза министър-председателят.

„За бъде нашата мисия още по-успешна, ние приветстваме идеята на ЕС за създаване на Морски център за сигурност в България и Румъния. България ще бъде ангажирана в него с действия срещу хибридни и кибератаки за анализ на риска и за по-голяма екологична сигурност”, подчерта премиерът.

България ще организира Среща на върха за свързаност

Румен Радев заяви, че за да бъде Европа успешна в гарантирането на собствената си сигурност, тя трябва да развива силна индустриална база, наука и отбранителни технологии. „България все по-ясно и то успешно се вписва в тази нова визия и аз съм уверен, че наближаващата 20-годишнина от нашето приемане в Европейския съюз ще посрещнем с повишено самочувствие”, посочи той.

По думите на министър-председателя сигурността е важно условие за икономическо развитие, но не по-малко условие е свързаността. „В днешната предизвикателна среда за сигурност с прекъсване на маршрути на вериги на доставки е критично важно Европа да развива по-голяма свързаност с Централна Азия, Кавказ и с държавите от залива. Затова ще се радвам след няколко месеца да приветствам отново във Варна председателя на ЕК за първата от своя род Среща на върха за свързаност. Искам да благодаря на г-жа Урсула фон дер Лайен за доверието и възможността да работим заедно за организирането на тази среща на върха”, обяви премиерът.

Подкрепата на България за Украйна

Министър-председателят беше категоричен, че подкрепата на България за Украйна никога не е преставала. Той заяви, че България продължава да подкрепя хиляди украински семейства напълно безвъзмездно. „Разходваме сили и средства - материални и човешки, за гарантиране на здравето и живота на украинските граждани в море. Специално за кораба „Челси 3“ ние спасихме екипажа, в който бяха и украински граждани”, посочи той.

„Продължаваме да подкрепяме Украйна и с износ на електричество, продължаваме да я подкрепяме и с възстановяване на работоспособността на нейните електрически централи, а също и на железопътната система на Украйна. Ние сме поели ангажимент и наистина организираме такава подкрепа”, увери премиерът.

„Що се отнася до финансовата подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и г-жа Фон дер Лайен непрекъснато ни подканя да влезем в рамките от 3%”, припомни той. Министър-председателят добави, че полагаме усилия изцяло според нашите финансови възможности в момента, но в никакъв случай България не блокира единните решения на Съюза и желанието на другите държави да помагат според възможностите си.

По отношение на атаките с дронове срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море Радев посочи, че те са в резултат на ескалацията от войната на Русия срещу Украйна в Черно море.

„Що се отнася до установяването с конкретика, с данни и факти на точния извършител, ние продължаваме да работим. Международните екипи, които заявихме, са още в България и работят усилено, но още те не могат да посочат конкретния извършител”, заяви премиерът.

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Припомняме, че Урсула фон дер Лайен започна обиколка, която преминава през Румъния, България и Турция, на фона на зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море.

В Букурещ председателят на ЕК призова за прекратяване на огъня в Черно море и съобщи, че Европейската комисия насочва 50 милиона евро целево финансиране за Центъра за морска сигурност в Черно море. Последната спирка от обиколката ще бъде Турция. Там председателят на ЕК ще участва в международна конференция на ООН, посветена на климатичните промени.