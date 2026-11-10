Верижни катастрофи с 12 жертви и 50 ранени в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се повече от 70 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там паднала гъста мъгла, поради което видимостта била силно ограничена.

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Снимка: Стопкадър, NOVA

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преди 18 мин

Зам.-министърът на МВР: В инцидентите участва и цистерна, но няма теч

В двете верижни катастрофи участва и цистерна, която превозва газ, но за момента няма теч, обяви Калоян Калоянов. По пътното платно няма разпилени опасни товари. 

преди 27 мин

Частично бедствено положение е обявено в три общини след верижния ад на АМ „Тракия”

Частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол. Извънредният режим е въведен със заповед на областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е влязъл в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от местната Областна администрация.

Въвеждането на мярката е продиктувано от изключително усложнената ситуация в региона и значителните имуществени вреди, нанесени при тежките пътнотранспортни произшествия по аутобана.

За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев,  директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол.

 

преди 44 мин

Свидетел: Пълен ужас. Отвсякъде се чуваха писъци

„В последния момент видяхме катастрофата, помислихме, че ще се разминем. Бяхме втория автомобил. Но задните направиха белята. Тук сме от 07:30 часа”, разказа свидетел.

„Гледката е кошмарна”, сподели друг човек, озовал се сред смачканите превозни средства. Според него причина за трагедията е високата скорост. По думите му видимостта била 1-2 метра.

„Самият ужас беше в автобуса, защото падаше жито от прозорците. Бяхме един върху друг. Като излязохме започнахме да се отдалечаваме от автобуса да не се запали”, разказа жена от автобус, пълен с хорау тръгнали на почивка.

„Не намирам думи, с които да опиша гледката. Пълен ужас. Отвсякъде се чуваха писъци”, разказа друг свидетел на трагедията.

 

преди 49 мин

Областният управител на Сливен: В готовност сме да транспортираме ранените до Бургас и София

„В болницата в града са настанени 18 души, трима от тях са в много тежко състояние. Хеликоптерите са в готовност да ги транспортират към Бургас, откъдето да бъдат превозени със самолет „Спартан“ до София. По последни данни тримата пациенти в реанимация трябва първо да получат необходимата медицинска помощ на място, след което да се прецени дали състоянието им позволява преместване“, заяви Михаил Кашеров.

12:32

Здравният министър: 10 жертви издъхнали на магистралата, а други две - в болници

Здравният министър Катя Ивкова уточни на брифинг, че жертвите вече са 12. 10 от тях издъхнали на мястото на инцидента, а двама пострадали починали в болници. Към момента общо 46 са транспортираните пациенти след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза министърът на здравеопазването. „В Сливен са настанени 8 пациенти. Седем пациенти са настанени в две болници в Бургас. Дванадесет пациенти в болницата в Ямбол за момента“, уточни тя пред медиите, добавяйки, че на всички се оказва необходимата спешна медицинска помощ.

12:22

МВР: Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи на АМ „Тракия“

„Всички загинали са пътували в платното в посока Бургас. Първото пътнотранспортно произшествие е станало именно там. Товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група хора. Последвал е сблъсък с друг камион, в който е имало жито. В задната част на камиона се е ударил и лек автомобил", разказа и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов от мястото на инцидентите. 

Според него гъстата мъгла и внезапното влошаване на видимостта вероятно са сред причините за трагедията.

„Всички загинали са пътували в платното в посока Бургас. Първото пътнотранспортно произшествие е станало именно. Товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група хора. Последвал е сблъсък с друг камион, в който е имало жито. В задната част на камиона се е ударил и лек автомобил", разказа той.

По думите на Николов свидетели разказват, че видимостта първоначално е била около 70-80 метра, но внезапно е паднала до едва 10 метра.

Той поясни, че втората катастрофа вероятно е вследствие на първата, тъй като вниманието на шофьорите е било отклонено от тежкия инцидент в другото платно.

„Предполагаме, че пътнотранспортното произшествие в посока София е настъпило по същия механизъм. Вероятно съвпадението в мястото на двата инцидента е свързано с разсейване на водачите, след като са забелязали тежкото верижно произшествие в посока Бургас“, обясни той.

И подчерта, че шофьорите винаги трябва да съобразяват скоростта и дистанцията с пътната обстановка, особено при мъгла и мокра настилка.

„При такива тежки метеорологични условия всеки водач трябва да се съобрази с пътната обстановка и сезона. След гъстата мъгла асфалтът най-вероятно е бил силно овлажнен. Това означава, че е трябвало да се спазват необходимата дистанция и ограниченията на скоростта, обозначени с пътните знаци“, заяви той.

Комисарят посочи и възможност за подобряване на пътната маркировка в районите, където често се образува гъста мъгла. По думите му може да се приложи европейска практика със специална светлоотразителна маркировка, която да подобри видимостта за шофьорите.

На въпрос дали сред загиналите има служител на полицията, Николов не потвърди подобна информация. Той посочи, че при огледа върху връхната дреха на едно от телата са установени елементи от облеклото с полицейски отличителни знаци. По думите му това не е достатъчно, за да бъде установена самоличността на загиналия и да се потвърди дали той действително е бил служител на МВР.

„Обсъжда се възможността един от пострадалите, намиращ се в Бургас, да бъде превозен с военния самолет „Спартан“. Организацията се координира на правителствено ниво", заключи Николов.

12:03

Урсула фон дер Лайен: Съболезнования към близките на жертвите и целия български народ

"Изказвам моите най-дълбоки съболезнования към семействата на загиналите и към целия български народ. Респект към спасителните екипи! Изживявате трагичен момент и проявявам пълно разбиране относно промяната в програмата на посещението ми". Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на брифинга след срещата с българския премиер Румен Радев във Варна. 

12:00

Радев: И правителственият самолет ще извозва ранени при нужда

Жертвите са 11, а ранените - 48, каза премиерът Румен Радев по време на брифинга след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Министър-председателят съобщи още, че е разпоредил на вътрешния министър Иван Демерджиев да излети към Бургас с правителствения самолет, за да може с него при нужда да се транспортират ранени към болници в София.

Двата „Спартан”-а с лекарски екипи на борда и оборудвани с носилки веднага са излетели към Бургас. В момента машините се пребазират на авиобаза „Безмер”, тъй като повечето от пострадалите са откарали в Сливен и Ямбол.

Радев и Урсула фон дер Лайен

„Веднага след раздялата ни с г-жа Фон дер Лайен аз и министърът на отбраната Димитър Стоянов също потегляме към Бургас, Сливен и Ямбол”, каза още Радев.

Той благодари на председателя на ЕК за разбирането в настоящата тежка ситуация, наложила промени в програмата на визитата ѝ в България.

11:57

Търсят се кръводарители след катастрофата

Болница в Сливен отправи призив за кръводаряване за пострадалите. Някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане. Всеки, който има възможност и отговаря на условията, може да дари кръв всеки ден от 08 до 14.30 ч. в Кръвния център на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника.

 

11:44

Очевидец: Докато вадех човек от горящ камион, чух как всички коли в другото платно започнаха да се блъскат

Очевидец на верижната катастрофа разказа в ефира на „Твоя ден" какво точно се е случило тази сутрин.

„Имаше много гъста мъгла. Отпред стана катастрофата. В един момент всичко стана черно. Слязох от автомобила и тръгнах напред. Счупих с крик стъклото на една горяща кабина и извадих човек. След това чух, че започнаха в другото платно да се блъскат всички автомобили. Видимостта от мъглата беше не повече от 50 метра“, разказа очевидец пред камерата на NOVA.

 

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