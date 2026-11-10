Снимка: Георги Манев, NOVA
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Верижни катастрофи с 12 жертви и 50 ранени в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се повече от 70 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там паднала гъста мъгла, поради което видимостта била силно ограничена.
Снимка: Стопкадър, NOVA