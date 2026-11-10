МВР: Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи на АМ „Тракия“

„Всички загинали са пътували в платното в посока Бургас. Първото пътнотранспортно произшествие е станало именно там. Товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група хора. Последвал е сблъсък с друг камион, в който е имало жито. В задната част на камиона се е ударил и лек автомобил", разказа и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов от мястото на инцидентите.

Според него гъстата мъгла и внезапното влошаване на видимостта вероятно са сред причините за трагедията.

„Всички загинали са пътували в платното в посока Бургас. Първото пътнотранспортно произшествие е станало именно. Товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група хора. Последвал е сблъсък с друг камион, в който е имало жито. В задната част на камиона се е ударил и лек автомобил", разказа той.

По думите на Николов свидетели разказват, че видимостта първоначално е била около 70-80 метра, но внезапно е паднала до едва 10 метра.

Той поясни, че втората катастрофа вероятно е вследствие на първата, тъй като вниманието на шофьорите е било отклонено от тежкия инцидент в другото платно.

„Предполагаме, че пътнотранспортното произшествие в посока София е настъпило по същия механизъм. Вероятно съвпадението в мястото на двата инцидента е свързано с разсейване на водачите, след като са забелязали тежкото верижно произшествие в посока Бургас“, обясни той.

И подчерта, че шофьорите винаги трябва да съобразяват скоростта и дистанцията с пътната обстановка, особено при мъгла и мокра настилка.

„При такива тежки метеорологични условия всеки водач трябва да се съобрази с пътната обстановка и сезона. След гъстата мъгла асфалтът най-вероятно е бил силно овлажнен. Това означава, че е трябвало да се спазват необходимата дистанция и ограниченията на скоростта, обозначени с пътните знаци“, заяви той.

Комисарят посочи и възможност за подобряване на пътната маркировка в районите, където често се образува гъста мъгла. По думите му може да се приложи европейска практика със специална светлоотразителна маркировка, която да подобри видимостта за шофьорите.

На въпрос дали сред загиналите има служител на полицията, Николов не потвърди подобна информация. Той посочи, че при огледа върху връхната дреха на едно от телата са установени елементи от облеклото с полицейски отличителни знаци. По думите му това не е достатъчно, за да бъде установена самоличността на загиналия и да се потвърди дали той действително е бил служител на МВР.

„Обсъжда се възможността един от пострадалите, намиращ се в Бургас, да бъде превозен с военния самолет „Спартан“. Организацията се координира на правителствено ниво", заключи Николов.