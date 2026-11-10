Забелязаха мечка в непосредствена близост до село Боженци. Призовават жителите и гостите на Архитектурно-исторически резерват „Боженци“ към повишено внимание, особено при разходки сред природата и по горските маршрути в района.

Препоръчва се любителите на екопътеките временно да избягват самостоятелните разходки и придвижването по слабо посещавани горски пътеки.

При среща с мечка хората да запазят спокойствие, да не бягат и да не правят резки движения. Не бива да се приближават до животното или да се опитват да го снимат.

Препоръчително е да говорят спокойно и да се отдалечат бавно, като оставят на мечката свободен път за оттегляне.

Особено внимание трябва да се проявява при забелязване на малки мечета, тъй като майката може да се намира наблизо. При забелязване на мечка гражданите трябва да подадат сигнал на телефон 112, като посочат възможно най-точно местоположението ѝ.