Националната следствена служба пое разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, отнели живота на 11 души. Решението е взето заради сложността на случая и необходимостта от задълбочено изследване на обстоятелствата, довели до трагедията. Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол.

Първоначалните действия са извършени от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол. След огледи на мястото на произшествията и разпити на свидетели наблюдаващият прокурор е поискал разследването да бъде възложено на НСлС. Искането е одобрено с постановление на изпълняващия функциите главен прокурор.

На мястото на катастрофите вече работят десет следователи и трима криминалисти, подпомагани от мобилна криминалистична лаборатория. Продължават разпитите на очевидци, а районът на сблъсъците се обследва повторно, включително с помощта на дрон.

Предстои изготвянето на автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на катастрофите и факторите, допринесли за тях. Назначени са и съдебномедицински експертизи на загиналите, които ще определят точните причини за смъртта им. Подобни изследвания ще бъдат направени и на всички пострадали. Експерти ще оценяват и размера на материалните щети.

В разследването ще съдейства и Апелативната прокуратура в Бургас, която ще оказва допълнителна методическа помощ.

Тежките произшествия станаха на 10 ноември в района на Ямбол при изключително гъста мъгла. В поредица от сблъсъци в двете посоки на автомагистрала „Тракия“ бяха въвлечени над 70 леки и товарни автомобила.

По време на брифинг на мястото на трагедията вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че видимостта в района е намаляла рязко от около 70-80 метра до едва 10 метра. Според първоначалната информация внезапното влошаване на метеорологичните условия е сред основните фактори за възникването на сблъсъците. Окончателните причини обаче предстои да бъдат установени от разследващите.

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Демерджиев уточни, че се проверяват също състоянието на пътната настилка, маркировката, предпазните мантинели и останалата инфраструктура. Всички събрани материали ще бъдат предоставени на прокуратурата.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че след катастрофите 51 души са били откарани в лечебни заведения. От тях 33 са транспортирани в Сливен, 11 в Ямбол и седем в Бургас. По данните, представени на брифинга, 13 от пострадалите са в тежко състояние, а един пациент с множество травми е подложен на сложна операция в Бургас.

За медицинска евакуация са осигурени два военнотранспортни самолета „Спартан“, два хеликоптера „Кугър“ и правителственият самолет. Към момента на брифинга обаче болниците не са поискали транспортиране на пациенти до София.

Заради мащаба на трагедията в общините Ямбол, Стралджа и „Тунджа“ беше обявено частично бедствено положение. Премиерът Румен Радев съобщи, че Министерският съвет ще обяви 11 ноември за ден на национален траур. Той анонсира и планове за създаване на единен национален информационен център за пътна безопасност, който да обединява данни от институциите в реално време и да осигурява своевременни предупреждения към шофьорите.

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