Военният министър на САЩ Пийт Хегсет заяви, че е готов да се противопостави на евентуална процедура по импийчмънт срещу него в Конгреса. Пред журналисти той обвини конгресмен, че се опитва да го отстрани от поста заради „разногласия по отношение на политиката“, а не заради тежки престъпления или нарушения, каквито са имали предвид основателите на САЩ.

Изправеният пред сериозен политически натиск ръководител на Пентагона говори на първия си брифинг в сградата на Министерството на отбраната от шест месеца насам. Той премина в контранастъпление срещу усилията на напускащия Конгреса Томас Маси да започне процедура по импийчмънт срещу него заради начина, по който ръководи непопулярната война срещу Иран, както и заради други свои действия.

За 250-годишната история на американската република нито един министър на войната или министър на отбраната не е бил подлаган на импийчмънт заради провеждането на законни военни операции Пийт Хегсет

Конгресменът републиканец от щата Кентъки Томас Маси, който загуби първичните избори от кандидат, подкрепен от Доналд Тръмп, внесе в понеделник в Камарата на представителите резолюция за импийчмънт срещу Пийт Хегсет. Това създава предпоставки за ключово гласуване за отстраняването на високопоставен представител на администрацията на Тръмп след тежките загуби на републиканците на междинните избори миналата седмица. Мнозина отдават изборния провал поне отчасти на конфликта с Иран и неговите икономически последици.

Резолюцията е насочена основно към войната в Иран, но включва и действията на Хегсет във връзка с американските военни операции в Йемен срещу подкрепяните от Техеран бунтовници хути, както и във Венецуела. Според Маси действията на министъра представляват „тежки престъпления и нарушения“, а ръководството му на Пентагона е достатъчно основание за започване на процедура по импийчмънт.

Гласуването в Камарата на представителите може да се проведе още до средата на седмицата. Това би поставило под допълнителен натиск републиканците, много от които свързват тежкото си изборно поражение с войната в Иран. Следващите стъпки по процедурата обаче остават крайно несигурни.

Президентът Доналд Тръмп застана зад Пийт Хегсет, като изтъкна операцията по залавянето на тогавашния венецуелски президент Николас Мадуро през януари, както и военните действия срещу Иран, за които твърди, че са „унищожили напълно“ военноморските и военновъздушните сили на страната.

Въпреки това Иран продължава да нанася удари по американски военни бази в Близкия изток и да възпрепятства корабоплаването през Ормузкия проток. Продължаващият повече от осем месеца конфликт доведе до повишаване на световните цени на петрола. В понеделник Тръмп заяви пред журналисти, че войната с Иран „на практика е приключила от военна гледна точка“, като повтори многократно изразяваното си твърдение, че Техеран „силно желае да постигне споразумение“.

Междувременно Хегсет продължава да защитава действията си като ръководител на американските въоръжени сили. „Има много хора, водени от политически мотиви, които може да имат сериозни разногласия по отношение на политиката, но всъщност те не са съгласни с успеха“, заяви той пред журналисти в понеделник след реч във Военноморския колеж в щата Роуд Айлънд.

Хегсет допълни, че ако някой иска да оспорва военните действия, предприети от администрацията на Тръмп, той е готов „да води този спор по цял ден“. Миналата седмица министърът публикува и видео в социалните мрежи, в което заяви, че евентуалният импийчмънт ще бъде „изцяло част от политиката на личностно унищожаване“. „С мен това няма да проработи. Можете да бъдете сигурни в това“, подчерта Хегсет.

След публикуването на видеото десетки политически назначени служители в Пентагона разпространиха изображения на Хегсет с надпис: „Отстоявай. Бори се. Защитавай републиката“.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел също излезе с позиция, в която заяви, че „въпреки заплахите от страна на демократите за организиране на фиктивен лов на вещици“, Хегсет остава „напълно ангажиран с ръководството на Министерството на отбраната до края на мандата на президента Тръмп“.