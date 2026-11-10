Желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи наркотични вещества, са открити при специализирана полицейска операция в софийското село Казичене. При акцията на служители от Осмо РУ на СДВР е задържан 33-годишен мъж, познат на органите на реда.

Проверката е извършена на 5 ноември след получена информация за наличие на наркотици. При претърсването криминалистите намерили 15 опаковки с желирани бонбони, както и кафява субстанция. Последвалата експертиза установила наличие на канабиноиди, като според информацията на полицията общото количество на иззетите вещества е 278 грама.

По случая е образувано досъдебно производство. Първоначално 33-годишният мъж е задържан за 24 часа, а след докладване на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение. Постановено е прокурорско задържане за срок до 72 часа.

Снимка: СДВР

Същия ден полицаи от Осмо районно управление спрели за проверка 24-годишен мъж в столичния квартал „Дружба“. У него били открити няколко вида вещества, разпределени в отделни опаковки – зелена растителна маса, прахообразно вещество в 13 малки пакетчета и кристалообразна субстанция в още 10 опаковки.

Снимка: СДВР

Разследването продължило с претърсване на адрес в квартал „Левски Г“, където служителите на МВР намерили допълнително количество растителна маса и гриндер – приспособление за раздробяване на сухи растителни вещества.

Общото количество на иззетата при втората акция дрога е приблизително 15 грама. И 24-годишният мъж е привлечен като обвиняем за престъпление, свързано с наркотични вещества. След първоначалното му полицейско задържане прокуратурата е постановила задържане за срок до 72 часа.