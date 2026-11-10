Петима души, включително едно дете, са настанени в болница след сбиване между група хора в сливенското село Тополчане, съобщи кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Пострадалите са приети за лечение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в областния град. Няма информация за сериозността на нараняванията им. Сигналът за инцидента е подаден в късните следобедни часове във вторник. Полицейски екипи работят по установяване на причините за конфликта и участниците в него.

Извършват се разпити и процесуално-следствени действия. Обстоятелствата около случилото се продължават да се изясняват.