Разузнавателен безпилотен самолет на НАТО е преминал през въздушното пространство на България на път към Черно море, където е изпълнил мисия за наблюдение. Полетът е привлякъл вниманието на специалистите заради необичайната траектория над Балканите и възможността движението на апарата да бъде проследено чрез публично достъпни данни.

Става въпрос за дрон RQ-4D Phoenix с регистрация MM-AV-SA0015 и позивна MAGMA10, който е излетял от военновъздушната база „Сигонела“ на остров Сицилия. След като е пресякъл централната част на Средиземно море, апаратът е продължил към Балканския полуостров, преминавайки последователно през Албания, Северна Македония и България.

Информацията е на специализирания сайт за наблюдение на военната авиация Itamilradar, който обръща внимание на няколко промени в посоката на движение на дрона над Албания.

MAGMA10 - MM-AV-SA0015 - 33FD6A NATO RQ-4D Phoenix out of Sigonella, currently tracking over Albania. https://t.co/qkTqmg9pYH — Pierre Davide Borrelli (@PierreDavideB) November 10, 2026

Според изданието една от възможните причини за необичайната траектория е забавено разрешение за навлизане във въздушното пространство на Северна Македония. Това би могло да обясни маневрите на безпилотния самолет, преди той да продължи към България. Подобна версия обаче не е официално потвърдена и остава предположение, основано единствено на проследяването на полета.

След преминаването над българска територия дронът е достигнал западната част на Черно море, където сигналът му отново е бил засечен от публичните системи за проследяване на въздухоплавателни средства.

Полетът на 10 ноември е сред малкото мисии на този тип разузнавателни апарати в региона през последния период, чиито маршрути могат да бъдат възстановени сравнително подробно от открити източници.

RQ-4D Phoenix е безпилотна разузнавателна платформа, предназначена за продължително наблюдение от голяма височина. Апаратите от този тип могат да събират информация за обширни територии и да изпълняват продължителни мисии, без да е необходимо присъствието на пилот на борда. Разузнавателната дейност на НАТО в Черноморския регион има особено значение на фона на продължаващата война в Украйна и необходимостта от наблюдение на военната активност в района.