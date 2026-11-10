Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че е уверил съюзниците от Г-7, че американските икономически санкции и морската блокада действат „толкова добре“, че президентът Доналд Тръмп няма нужда да предприема мащабни бойни операции в Иран.

В изявление пред журналисти в Париж Рубио посочи, че икономическите затруднения, причинени от Вашингтон, се задълбочават с течение на времето, но САЩ остават отворени за постигането на „истинско споразумение“. Той обаче определи условията, които Техеран продължава да поставя, като „абсурдни“.

Рубио също така приветства като „много продуктивни“ започналите днес руско-украински преговори с американско посредничество в Абу Даби.

Същевременно той заяви, че обсъжданията трябва да се разширят и да включат Европа.

„Мисля, че тристранният формат трябва евентуално да включи на масата и нашите европейски партньори, защото те са част от дългосрочното решение на проблема“, каза Рубио по време на срещата на външните министри от Г-7.