Липсата на пряка връзка между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Пътна полиция, както и отсъствието на електронни информационни табла за предупреждение на шофьорите, са сред сериозните пропуски в системата за пътна безопасност у нас. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който пристигна на мястото на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

По думите му, ако подобни системи са били изградени през предходните години, институциите са щели да разполагат с възможност за превантивна реакция при внезапно възникнала опасност на пътя. „Няма свързаност между камерите на АПИ, които в реално време установяват обстановката, и пътните полицаи. Такава изграждаме в момента“, обясни Демерджиев.

Той посочи, че липсват и електронни табла, чрез които водачите своевременно да получават информация за опасностите по пътя и необходимите действия. „Ако тези две неща бяха направени години назад, със сигурност реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща“, категоричен беше вътрешният министър.

Според него и двата проблема са били установени при работата по стратегията за пътна безопасност, чието цялостно изпълнение трябва да приключи през следващата година. „Големият въпрос е защо това не е направено години назад. На този въпрос не дължа аз отговор“, коментира Демерджиев.

Какво е довело до тежките катастрофи

Министърът потвърди, че непосредствено преди произшествията в района е имало мъгла, но първоначално видимостта е била около 70–80 метра. Впоследствие атмосферните условия са се променили рязко. „Рязко се сгъстява мъглата на мястото и оттам вече започва тази верижна катастрофа изключително бързо“, обясни той.

По думите му за кратко време множество превозни средства са се сблъскали в платното от София към Бургас. За произшествията в обратната посока министърът допусна, че вероятна причина е забавянето на автомобилите, чиито водачи са наблюдавали случващото се в насрещното платно.

Демерджиев обаче подчерта, че окончателните заключения за причините трябва да бъдат направени след приключване на огледите и събирането на доказателствата.

Очакват се до девет следователи, разчистването ще започне след огледите

Вътрешният министър съобщи, че на мястото на трагедията се очаква да пристигне екип от седем до девет следователи от Националната следствена служба. По информацията, с която е разполагал към момента на изявлението, те е трябвало да пристигнат в рамките на около час. „От наша страна всичко е направено. Дори е заснето цялото местопроизшествие с дронове, за да може впоследствие много прецизно да бъдат установени всички релевантни фактори“, посочи Демерджиев.

Той уточни, че разчистването на катастрофиралите превозни средства ще започне едва след като следователите приключат процесуално-следствените действия. По думите му необходимата тежка техника и човешки ресурс вече са осигурени, но автомобилите не могат да бъдат преместени преди приключването на огледите.

Пострадалите са били изнасяни на ръце заради блокирания достъп

Демерджиев благодари на спасителните и медицинските екипи за бързата им реакция в изключително тежките условия на магистралата. Той разказа, че заради струпването на катастрофирали автомобили достъпът до централната част на произшествието е бил практически невъзможен. Това е наложило спасителите да изнасят ранените на ръце с носилки, за да достигнат до линейките.

Демерджиев: Политическите нападки след трагедията на АМ „Тракия“ са проява на ниска етика

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова политическите сили да се въздържат от взаимни обвинения след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ и да насочат усилията си към намирането на решения за подобряване на пътната безопасност. „Трябва да се научим като общество, когато има подобни трагедии, да се обединим и да търсим решения. Подобни политиканствания на фона на трагедията са проява на слабост и много ниска етика“, заяви той, като изрази съболезнования към близките на загиналите.

Демерджиев обясни, че вече се изпълнява план за подобряване на пътната безопасност, разработен от междуведомствена работна група. Сред мерките са изграждането на връзка между камерите на АПИ и Пътна полиция и поставянето на информационни табла, които да предупреждават шофьорите за опасни условия.

По думите му в момента липсва достатъчно бърз обмен на информация, който да позволява на полицията да реагира превантивно, ако няма подаден сигнал на телефон 112.

Министърът подчерта, че предстои да бъдат проверени състоянието на асфалтовата настилка, пътната маркировка и предпазните мантинели. За целите на разследването целият участък, в който са станали произшествията, е заснет с дронове и в двете посоки.

Според него трябва да се търси отговорност за установените пропуски в пътната инфраструктура и организацията на безопасността, но не и да се използва трагедията за политически спорове.

12 загинали и 50 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

По последни данни 12 души са загинали, а 50 са ранени при поредицата от тежки верижни сблъсъци на 10 ноември. В катастрофите в района на 289-ия километър на магистралата край Ямбол са участвали над 70 автомобила и камиона.

Според първоначалната информация от МВР произшествията са започнали в платното към Бургас, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус с пътници. Последвал е сблъсък с друг камион, превозващ зърно, а в задната му част се е ударила лека кола. Впоследствие са настъпили множество други удари.

Малко по-късно верижна катастрофа е възникнала и в насрещното платно към София. Разследващите допускат, че част от водачите са намалили скоростта, за да видят произшествията в обратната посока. Гъстата мъгла и мократа пътна настилка допълнително са усложнили обстановката.

По темата Болници в няколко области са напълно мобилизирани след верижните катастрофи на „Тракия“

Заради мащаба на трагедията в общините Ямбол, Стралджа и „Тунджа“ беше обявено частично бедствено положение. В спасителните действия се включиха екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ от областите Ямбол, Сливен и Бургас. Ранените бяха транспортирани до болници в трите региона.

Премиерът Радев разпореди изпращането на два военни самолета

По-рано министър-председателят Румен Радев съобщи, че е наредил два военни транспортни самолета „Спартан“ да бъдат подготвени за евакуация на пострадали. Машините са оборудвани с медицински екипи и носилки, а при необходимост ще бъде използван и правителственият самолет.