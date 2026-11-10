Частично бедствено положение е въведено в общините Ямбол, Стралджа и „Тунджа“ след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Заповедта е издадена от областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа на 10 ноември, съобщи кореспондентът на БТА Севдалина Кръстева.

Извънредната мярка е предприета заради мащаба на пътните произшествия и значителните материални щети. Целта е да се осигури координирана реакция на институциите, необходимата техника и достатъчно спасителни екипи за овладяване на ситуацията.

Разпоредени са действия за ограничаване на последиците от катастрофите, както и своевременно информиране на гражданите чрез националната система за ранно предупреждение и BG-Alert.

В района са мобилизирани всички налични ресурси на компетентните служби от областите Ямбол, Сливен и Бургас. На място работят пожарникари, полицаи и екипи на Спешна помощ, като са изпратени и допълнителни медицински и спасителни екипи.

Общо 46 пострадали са транспортирани до лечебни заведения след тежките произшествия, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Ранените са приети в болници в трите области, като медицинските екипи са ангажирани с оказването на спешна помощ и лечението им.

Тежките верижни сблъсъци на магистрала „Тракия“ станаха при силно ограничена видимост заради гъста мъгла. В произшествията са участвали десетки превозни средства, а спасителните действия наложиха мобилизирането на значителен ресурс от няколко области. 12 са жертвите пр иинцидентите.

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