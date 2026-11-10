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Във вторник гости в предаването „Пресечна точка” бяха журналистът Александър Симов, политологът Милен Желев и музикантът Стоян Михалев.
Първата тема беше за трагедията с две верижни катастрофи на магистрала „Тракия”. Удариха се над 80 превозни средства, загинаха 11 души, а 51 са ранени. Ще си вземем ли уроци след огромния пътен инцидент?
Гостите на предаването обсъдиха и днешното посещение на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, което беше свързано с ударите по търговски кораби в Черно море.
Редактор: Ина Григорова