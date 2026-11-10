Мъглата е една от причините за двете верижни катастрофи на магистрала „Тракия”. Това коментира в предаването „Пресечна точка” д-р инж. Христо Грозданов. В инцидента са участвали 80 автомобила. 11 са жертвите, а други 50 души са приети в болница.

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„Трудно можем да кажем кое е довело до това, но при всички положения мъглата е една от причините. Лично аз не бих обвинявал шофьорите. В крайна сметка 86 шофьора да сбъркат на едно и също място - абсурдно е”, смята Грозданов. Казва, че като пътен специалист би търсил причината и в самия път.

Според него, за да не се допускат подобни инциденти, трябва да има ранна сигнализация. За нея обаче не би разчитал на тол системата, защото тя покрива много малка част от българските пътища.

Освен това обясни, че мъглата не е паднала изведнъж – тя се натрупва във времето.

„Ако е имало достатъчно технологии на пътя, тя ще бъде уловена, че се появява, и автомобилите ще могат да бъдат сигнализирани достатъчно рано. Така, както го правят в много други държави, включително почти всички на Балканския полуостров”, каза експертът.

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